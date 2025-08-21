Iran rozpoczął duże manewry wojskowe ‘Eqtedar 1404’ nad Oceanem Indyjskim i Morzem Omańskim. Są to jego pierwsze tego typu działania od czerwcowej wojny z Izraelem. Podczas ćwiczeń testowane są rakiety, drony oraz radar fazowy Qadir.

Iran rozpoczął 21 sierpnia 2025 r., manewry wojskowe nazwane „Eqtedar 1404” (tłum. „Siła 1404”). Są to jego pierwsze tego typu działania od zakończenia czerwcowej wojny z Izraelem. Jak podają zagraniczne media, ćwiczenia odbywają się na Morzu Omańskim i północnym Oceanie Indyjskim.

Irańska marynarka testuje nowe systemy obronne po wojnie z Izraelem

Z doniesień serwisu Ynetnews wynika, że irańska marynarka wojenna przeprowadza w ramach ćwiczeń testy rakietowe, działania w zakresie wojny elektronicznej oraz operacje z wykorzystaniem dronów. W ramach manewrów użyto fregat IRIS Sabalan i IRIS Ganaveh, które wystrzeliły pociski przeciwokrętowe krótkiego zasięgu „Nasir” w kierunku celów morskich, odnosząc sukcesy w trafieniu. Podczas szkoleń wykorzystano również radar fazowy „Qadir” o zasięgu 1100 km. W ćwiczeniach uczestniczyły także baterie rakietowe rozmieszczone na wybrzeżu.

Iran pokazuje zdolności do obrony i straszy potencjalnych wrogów

Według AP News, irański minister obrony, gen. bryg. Aziz Nasirzadeh, podkreślił, że celem manewrów wojskowych jest wzmocnienie odstraszania oraz pokazanie zdolności Iranu do obrony przed potencjalną agresją. Z kolei The Times of Israel informuje, że Iran częściowo zawiesił współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Araghchi, zaznaczył, że choć kraj nie zerwał całkowicie współpracy, to obecnie nie widzi warunków do wznowienia rozmów z USA.