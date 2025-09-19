Komisarz ds. obrony Andrius Kubilius poinformował w czwartek, że w przyszłym tygodniu zamierza odbyć wideokonferencję z ministrami obrony państw członkowskich na temat zbudowania systemu obrony przed dronami.

Komisja Europejska buduje "mur dronowy"

- Komisarz będzie kontynuował prace nad murem dronowym - potwierdził Regnier. - Ostatnie wydarzenia w Rumunii i Polsce po raz kolejny uwypukliły, że Unia Europejska powinna mieć możliwość się bronić. Obejmuje to ochronę naszych krajów na pierwszej linii frontu i Ukrainy przed potencjalnymi atakami dronów - dodał.

Pytany o to, czy ta inicjatywa będzie finansowana z nowego programu pożyczek SAFE na projekty obronne, rzecznik KE odpowiedział, że taka możliwość. Państwa członkowskie korzystające z pożyczek będą musiały jednak zawrzeć takie projekty w swoich planach narodowych.

- Instrument SAFE może przyczynić się do budowy muru, jeśli państwa członkowskie w swoich planach krajowych, które przedłożą nam do 30 listopada, będą rzeczywiście domagać się pewnych elementów, które mogłyby potencjalnie przyczynić się do powstania tego muru - powiedział.

Ukraina również może dostać pieniądze z programu SAFE

Jak dodał, Ukraina też będzie mogła z tego korzystać, ponieważ także będzie uczestniczyć w programie SAFE.

Program ten opiewa na 150 mld euro. Polsce przyznana została największa część z tej puli na kwotę 43,7 mld euro. W dalszej kolejności po nieco ponad 16 mld euro otrzymać mają Rumunia, Francja i Węgry. Łącznie z pożyczek ma skorzystać 19 państw UE.

Pożyczki w ramach SAFE, udzielane krajom UE, a zaciągane przez KE, będą gwarantowane unijnym budżetem. Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję.

Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.