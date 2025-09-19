Jak informuje na fb gmina Skała dron spadł już 17 września. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dron tym razem nie należy do armii rosyjskiej.

Latanie dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej. Co mówią przepisy?

Znaleziony obiekt służył prawdopodobnie do zabawy i nauki latania, przy okazji urząd gminy przypomina, że "Latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Latanie nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków".

Gmina prosi o przestrzeganie przepisów dotyczących dronów

Gmina prosi więc o rozwagę i przestrzeganie przepisów obowiązujących użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Przypomina, że przypadku zauważenia czegoś niepokojącego lub podejrzanego, niezwłocznie zgłaszajcie takie sytuacje pod numer alarmowy 112.