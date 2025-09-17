Gen. Kukuła podkreślił podczas konferencji na poligonie w Orzyszu, gdzie w środę odbywają się ćwiczenia pk. „Żelazna Brama”, że w związku z atakiem rosyjskich dronów z 9 na 10 września odnotowano łącznie 21 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Szef SG zaznaczył, że nie wszystkie drony, jak również ich szczątki, zostały już odnalezione.

Gen. Kukuła: Nie należy zbliżać się do szczątek dronów

- Liczymy się z tym, że odnalezienie zwłaszcza szczątków, które mogą być mocno zdefragmentowane, które mogą być na terenach nieuczęszczanych, terenach gęsto zalesionych, itd., może nam zająć jeszcze trochę czasu – powiedział generał.

Szef SG zaapelował też, aby w razie znalezienia drona lub jego fragmentów, informować o tym policję. Podkreślił, że nie należy zbliżać się do podobnych znalezisk.

- Ściągamy różnego typu materiały ze wszystkiego, co znajdujemy, włącznie z materiałami biologicznymi i bardzo nam zależy na tym, aby nie zostało to w jakiś sposób zakłócone – zaznaczył.

Szef MON apeluje o niefotografowanie dronów

Szef MON zwrócił się z kolei z prośbą do obywateli o niefotografowanie dronów. - Nie ułatwiajmy życia naszym adwersarzom, naszym przeciwnikom. Robienie zdjęć z numerami dronów, które zostały znalezione ułatwia im zrobienie sobie raportów z operacji, które przeprowadzili – mówił. Wicepremier zapewnił, że wszystkie miejsca, gdzie odnaleziono drony lub ich szczątki, zostały zabezpieczone.

Jak dodał, całościowy raport dotyczący sprawy, zdany zostanie po zakończeniu „akcji związanej z poszukiwaniem, z wyciągnięciem wniosków i rekomendacjami”. Raport ten przedstawiony ma zostać resortowi obrony, premierowi, prezydentowi oraz BBN przez dowódcę operacyjnego za pośrednictwem szefa SG.

- To nie jest rzecz codzienna, więc ten raport też wymaga i czasu i staranności – podkreślił Kosiniak-Kamysz. (PAP)

from/ mrr/