Wojna w Ukrainie. O której rozpocznie się spotkanie Trumpa z Zełenskim?

Ukraiński przywódca przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13.15 czasu miejscowego (19.15 w Polsce). Prezydentowi Trumpowi towarzyszyć będą m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, oraz wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff - poinformował Biały Dom. Ukrainę reprezentować będą szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak i minister obrony Rustem Umierow.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Kto będzie towarzyszył prezydentom USA i Ukrainy?

Następnie do rozmów mają dołączyć unijni liderzy: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liderzy mają omówić rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w tym szczegóły wstępnych uzgodnień i rosyjską propozycję zawieszenia broni w zamian za oddanie kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Propozycję tę poparł Trump, rezygnując z żądania bezwarunkowego rozejmu.

Zełenski przed południem spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem. Po rozmowach oświadczył, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA taką siłę posiada.

Unijni przywódcy o warunkach zakończenia wojny w Ukrainie

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział w poniedziałek w nagraniu zamieszcznym na kanale X, że wraz z innymi europejskimi przywódcami domaga się, aby w Ukrainie „zapanował pokój, który będzie trwały, sprawiedliwy i uczciwy”. „Musimy zrobić to dobrze” – podkreślił.

W krótkim filmie, nagranym w samolocie w drodze do Waszyngtonu, Starmer mówi, że trwająca już ponad trzy lata wojna w Ukrainie „wywarła ogromny wpływ na Ukraińców, którzy bardzo ucierpieli, ale miało to również wpływ na Europę, na każdą rodzinę i społeczność w Wielkiej Brytanii”.

Podkreślił, że „wszyscy chcą, żeby to się skończyło, a Ukraińcy w szczególności”. Szef brytyjskie rządu zapowiedział, że chce wraz z innymi europejskimi przywódcami „omówić tę sprawę twarzą w twarz z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim”.

Z kolei premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w poniedziałek w Waszyngtonie, że jej kraj stoi niezmiennie u boku Ukrainy i popiera pokojowe wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa. Szefowa rządu wraz z innymi europejskimi liderami weźmie udział w spotkaniu z Trumpem i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- Włochy w ciągu trzech i pół roku były zawsze i są u boku Ukrainy, popieramy pokojowe wysiłki prezydenta Stanów Zjednoczonych, zostaliśmy wezwani, by wnieść nasz wkład w kwestii dyplomatycznych propozycji - powiedziała cytowana przez agencję ANSA premier Meloni przed spotkaniem w Białym Domu.

Dodała: - Oczywiście nie ma łatwych rozwiązań, gdy chodzi o to, by zakończyć wojnę i zbudować pokój. Musimy przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, by zagwarantować pokój, sprawiedliwość, by zapewnić bezpieczeństwo naszym narodom. - Włochy wnoszą swój wkład w propozycje, co, jak pokazały w tych miesiącach, potrafią zagwarantować - stwierdziła Giorgia Meloni.

Rozmowy Zełenski-Trump. Dlaczego w spotkaniu liderów nie ma przedstawicieli Polski

Do Białego Domu zaprasza prezydent USA, z którym prezydent Karol Nawrocki ma uprzywilejowane stosunki - napisał w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski. Szef MSZ nie zgłosił gotowości Polski do udziału w wizycie liderów w Waszyngtonie - odpowiedział minister w KPRP Marcin Przydacz.

Prezydent RP Karol Nawrocki powiedział w poniedziałek przed południem, że w formacie „koalicji chętnych” Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd oraz że to „prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie”.

„Informuję, że na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście Pan Prezydent Karol Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki. Proszę, aby ich używali na rzecz Polski i Europy” – napisał w poniedziałek Sikorski na platformie X.

Podczas poniedziałkowej uroczystości powołania doradców w Pałacu Prezydenckim Nawrocki stwierdził, że w formacie „koalicji chętnych” Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd. – To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. A prezydent Polski jest (…) jedynym liderem państwa dzisiaj w Europie, który w bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział prezydent.

Dodał, że podczas spotkania z Trumpem kwestie bezpieczeństwa i pokoju w Ukrainie „będą jednym z bardzo ważnych punktów”.

Prezydent zapewnił też, że jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i rządem, apelując do mediów o spokój i rozwagę w tej sprawie. – W kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego – powiedział.

Do sprawy wizyty europejskich liderów w Waszyngtonie odniósł się również w poniedziałek we wpisie na X Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. „Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wizycie tzw. koalicji chętnych w USA odbywała się z udziałem ministra Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września” – napisał Przydacz w poniedziałek na platformie X.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na platformie X: „Dzisiejsze spotkanie w Waszyngtonie odbywa się w tym samym formacie, co wcześniejsze rozmowy online liderów państw europejskich, w których uczestniczył prezydent Trump. Wtedy Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki”.

Szłapkę wsparł – również na X – szef MSZ. „Potwierdzam. Tak oznajmił prezydent Zełenski wobec premierów, między innymi: Japonii, Kanady i Nowej Zelandii” – stwierdził Sikorski.

Rozmowy Trump-Zełenski. Przewodniczący Rady Europy zwołał wideokonferencję przywódców państw UE.

We wtorek odbędzie się wideokonferencja przywódców państw UE, której celem będzie omówienie poniedziałkowych spotkań na temat Ukrainy w Waszyngtonie - poinformował na platformie X przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. "Zwołałem wideokonferencję członków Rady Europejskiej na jutro, na godz. 13 czasu środkowoeuropejskiego, w celu omówienia dzisiejszych spotkań w Waszyngtonie na temat Ukrainy. Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy żywotne interesy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" - napisał Costa na X.