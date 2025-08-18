„Omówiliśmy sytuację na polu walki, nasze silne możliwości dyplomatyczne – Ukrainy i całej Europy razem z Ameryką. Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent Trump ma taką siłę. Musimy zrobić wszystko właściwie, by pokój naprawdę zaistniał. Dziękuję!” – podkreślił Zełenski po spotkaniu z Kelloggiem w Waszyngtonie.

Zełenski dziękuje Kelloggowi za spotkanie

Dziękując Kelloggowi za rozmowę, prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że zaplanowane na wieczór czasu polskiego spotkanie w Waszyngtonie jest „bardzo poważne”. „Prezydent Trump zaprosił dziś do Waszyngtonu Ukrainę i inne kraje Europy. To po raz pierwszy taki format spotkania – bardzo poważny” – napisał w komunikatorze Telegram. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/15673)

Zełenski podkreślił, że rozmowy o pokoju w Europie dotyczą wszystkich państw kontynentu. „Kiedy mowa o pokoju dla kogoś jednego w Europie, chodzi o wszystkich w Europie. Jesteśmy gotowi nadal pracować maksymalnie produktywnie, aby zakończyć wojnę i wiarygodnie zagwarantować bezpieczeństwo. To sprawy kluczowe” – zaznaczył. (PAP)