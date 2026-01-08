Wydawało się, że losy kontrowersyjnej reformy Państwowej Inspekcji Pracy zostały przesądzone jednym zdaniem szefa rządu wypowiedzianym w zeszłym tygodniu: „Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą”. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace nad uszczelnieniem systemu będą kontynuowane, choć w zmienionej formule.

Chodzi o projekt ustawy o PIP, nad którym rząd pracuje od ponad pół roku i który doczekał się już czterech wersji. Czwarta była wypracowana po Komitecie Stałym Rady Ministrów i nie opublikowano jej oficjalnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zamiast tego premier ogłosił koniec prac. Problem jednak przez to nie zniknął. – Gra toczy się o realizację kamienia milowego KPO w zakresie wzmocnienia PIP. Chodzi też o to, by nie płacić kar za jego niewdrożenie – przypomina Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Mowa o gigantycznych pieniądzach, bo Polska ryzykuje utratę 2 mld euro z funduszy unijnych, a do tego dochodzi widmo kar finansowych za brak legislacji.