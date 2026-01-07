Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przesądza o obowiązku stosowania właściwej Polskiej Normy do wyliczania powierzchni użytkowej wszystkich inwestycji deweloperskich.

Projekt zmiany został zgłoszony przez posłów Polski 2050. Jak argumentowali wnioskodawcy, dotychczasowe niejednoznaczne zapisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego pozwalają na ustalanie powierzchni użytkowej w różny sposób i w efekcie na rynku pojawiają się w sprzedaży lokale i domy, których powierzchnia użytkowa jest różnie mierzona.

W niektórych przypadkach deweloperzy wliczają do powierzchni użytkowej powierzchnię pod ścianami działowymi. W przypadku dużych mieszkań i domów jednorodzinnych różnica pomiędzy właściwym zastosowaniem Polskiej Normy dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych a ustaleniem powierzchni użytkowej według kryteriów określonych w umowie deweloperskiej może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych - wskazywali wnioskodawcy w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)