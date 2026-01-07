Zmiany w terminie wypłaty ekwiwalentu za urlop

Deregulacja przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada powiązanie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ekwiwalent będzie wypłacany w dniu zakończenia pracy. Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do dziesięciu dni od zakończenia stosunku pracy. Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Przepisy zakładają również, że pracodawcy, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalenia spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas wymagany był udział jednego reprezentanta, podczas gdy w zakresie prawa pracy wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników. Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad.

Więcej spraw pracowniczych załatwianych elektronicznie

Nowela rozszerza również możliwości elektronicznego załatwiania spraw między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.

Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)