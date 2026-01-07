Kwestię odwoływania zajęć z powodu pogody reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z nim, w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Zimno w szkole. Pierwsze szkoły zawieszają lekcje

Środa była dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla szkół prowadzonych przez powiat nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie). W gminie Kozłowo szkoły podstawowe do piątku będą prowadziły lekcje zdalnie lub hybrydowo. W ostatnich dniach spadło tam nawet 70-80 cm śniegu. Starosta nidzicki Paweł Przybyłek poinformował PAP, że w czterech szkołach wprowadzono tzw. dzień dyrektorski. Decyzję podjęto podczas poniedziałkowej narady z dyrekcjami. Rodzice i uczniowie zostali uprzedzeni, podobnie kuratorium.

Starosta przekazał też, że przewoźnik odpowiedzialny za dowożenie uczniów ma sprawdzić w środę, czy wszystkie trasy są przejezdne. Od tego zależy, czy lekcje w powiatowych szkołach wrócą od czwartku, czy zajęcia będą odbywały się zdalnie. Dzień dyrektorski wprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Z kolei w szkołach w gminie Kozłowo od środy do piątku włącznie nauka będzie prowadzona zdalnie lub hybrydowo. Nauka zdalna będzie odbywać się w gminnych szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie ma być prowadzona hybrydowo – miejscowi uczniowie mają uczyć się w szkole, a dojeżdżający – przez internet.