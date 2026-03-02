ZEA i Bahrajn przechwyciły setki irańskich dronów

Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o zidentyfikowaniu 541 dronów, z czego 506 zostało zestrzelonych, a 35 spadło na terytorium kraju. Dodano, że namierzono też 165 irańskich pocisków balistycznych, z czego 152 zostały przechwycone, a 13 spadło do morza.

Siły zbrojne Bahrajnu podały natomiast, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie odparły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.

Iran atakuje sojuszników USA

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka państw w regionie, w tym mieszczące się tam bazy amerykańskie. W ostrzale ucierpiały m.in. cztery lotniska cywilne w Kuwejcie, Dubaju, Abu Zabi i Katarze. Ostrzelane zostały także dwa hotele w Dubaju i luksusowy hotel Crowne Plaza Manama w Bahrajnie. Szef irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani oznajmił, że ataki były wymierzone w bazy amerykańskie w regionie, a nie w sąsiednie kraje

W nalotach USA i Izraela zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamanei.