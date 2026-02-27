Nocne naloty na Kabul. Pakistan uderza w Afganistan

W nocy z czwartku na piątek agencje AP i AFP informowały o słyszanej w Kabulu serii eksplozji i odgłosach samolotów odrzutowych. Rzecznik afgańskiego rządu Zabihullah Mudżahid poinformował, że wojska pakistańskie uderzyły na Kabul oraz na prowincje Kandahar i Paktia. Władze Pakistanu potwierdziły uderzenia.

– Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały we właściwy sposób na otwartą agresję afgańskich talibów – oświadczył szef MSW Pakistanu Mohsin Naqvi.

Pakistan ogłasza "otwartą wojnę"

Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował „otwartą wojnę” przeciwko talibskim władzom Afganistanu. „Nasza cierpliwość się skończyła” – napisał w serwisie X.

Sytuacja zaogniła się po doniesieniach z frontu lądowego. Armia Afganistanu poinformowała w czwartek o przeprowadzeniu „operacji ofensywnych na dużą skalę” oraz o zajęciu kilku posterunków wojska pakistańskiego. Według strony afgańskiej, miał to być odwet za ataki przeprowadzone kilka dni wcześniej przez Pakistan.

Spór o przebieg starć granicznych

Władze Pakistanu ogłosiły, że wojsko odpowiedziało na „nieuzasadniony ogień” ze strony Afganistanu. Potwierdziły, że doszło do starć, ale zaprzeczyły, że siły afgańskie zajęły pakistańskie posterunki.

Sytuacja w regionie pozostaje niezwykle napięta, a obie strony mobilizują swoje siły wzdłuż linii demarkacyjnej.