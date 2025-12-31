W środowym wpisie na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś „zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO”.

Biuro opublikowało dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach sojuszniczych. Dane dotyczą okresu od września do końca bieżącego roku.

Zgodnie z pierwszą mapą w analizowanym okresie na terytorium Polski odnotowano 16 incydentów z udziałem rosyjskich lub białoruskich dronów. Dziewięć z nich miało miejsce w województwie lubelskim, trzy w województwie świętokrzyskim, dwa w województwie mazowieckim oraz po jednym w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim. W tym samym czasie balony naruszyły polską przestrzeń powietrzną również 16 razy - 12 przypadków odnotowano w województwie podlaskim, a cztery w województwie lubelskim.

Druga mapa wskazuje, że znaczna liczba incydentów z udziałem rosyjskich i białoruskich dronów oraz balonów miała miejsce także w Belgii i Holandii. Działania te były wymierzone w infrastrukturę krytyczną tych państw. Podobne zdarzenia odnotowano również w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Francji oraz na Litwie.

BNN podkreśliło, że w wielu przypadkach podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków lub obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych, a - jak zauważyło Biuro - „niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO”.

Według BBN-u w „2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane”. Dlatego - zdaniem BBN-u - „w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych”.

Biuro zaznaczyło także, że to wzmocnienie „nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach. (PAP)

