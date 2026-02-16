Nadmiar regulacji, biurokracja, skomplikowane procedury, które utrudniają polskim przedsiębiorcom rozwijanie biznesów – to powody, które przyświecały stworzeniu Inicjatywy SprawdzaMY w lutym 2025 r. Po roku działania grupy analizujemy, ile projektów deregulacyjnych udało się wprowadzić w życie.

Inicjatywa była projektem Fundacji Rafała Brzoski, szefa InPostu. Miała zidentyfikować i doprowadzić do eliminacji zbędnych regulacji utrudniających życie obywatelom i przedsiębiorcom. Analizą pomysłów deregulacyjnych miało się zająć 300 specjalistów z różnych dziedzin (podatki, prawo pracy, cyfryzacja), którzy na tej podstawie mieli przygotować propozycje dla rządowego zespołu ds. deregulacji. Odzew był ogromny. W ciągu pierwszych 100 dni na platformę zgłoszeniową wpłynęło ponad 16 tys. pomysłów, z których 487 przedstawiono rządowi w postaci konkretnych propozycji zmian.