Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy jego Rada Pokoju ma zastąpić ONZ.
- Może - odparł Trump. - ONZ po prostu nie jest zbyt pomocna. Jestem wielkim fanem potencjału ONZ, ale nigdy nie wykorzystała go w pełni. ONZ powinna była rozstrzygnąć każdą wojnę, którą rozstrzygnąłem (...), uważam, że trzeba pozwolić ONZ kontynuować działalność, ponieważ potencjał jest tak wielki - dodał. (PAP)
