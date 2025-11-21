“Jeśli w Kijowie nie chcą omawiać propozycji prezydenta (USA Donalda) Trumpa(…), to zarówno oni, jak i europejscy podżegacze wojenni powinni mieć świadomość, że wydarzenia, do których doszło w Kupiańsku, będą w sposób nieunikniony powtarzać się na innych odcinkach frontu” – oznajmił Putin.
Nawiązał w ten sposób do twierdzenia szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa, że siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Zaprzeczył temu później sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zapewniając, że Kupiańsk nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich. (PAP)
