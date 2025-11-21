Donald Trump o Zełenskim: „Będzie musiał polubić ten plan”

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski będzie musiał zaakceptować amerykańską propozycję zakończenia wojny, czyli tzw. 28-punktowy plan Ukrainy. Była to odpowiedź na orędzie Zełenskiego, które odbyło się w piątek, 21 listopada 2025 r. Ukraiński przywódca mówił w nim, że jego kraj stoi przed wyborem między ryzykiem utraty kluczowego sojusznika a utratą własnej godności.

Prezydent USA Donald Trump odniósł się w piątek, 21 listopada 2025 r., do orędzia Wołodymyra Zełenskiego. Podkreślił, że ten nie ma zbytniego wyjścia i będzie musiał polubić 28-punktowy plan Ukrainy. Jeśli jednak mu się nie spodoba, to powinni dalej walczyć z Rosją. Zapytany czy odmowa Kijowa oznaczałaby wycofanie amerykańskiej pomocy, odparł jedynie, że Zełenski „będzie musiał coś przyjąć”. Trump przypomniał również jego rozmowę z prezydentem Ukrainy w Białym Domu z 28 lutego 2025 r., kiedy to powiedział mu, że Kijów „nie ma żadnych kart przetargowych”.

Co zawiera 28-punktowy plan USA dla Ukrainy?

W czwartek portal Axios ujawnił dokument składający się z 28 punktów. Zakłada on, że Kijów miałby m.in. zobowiązać się do rezygnacji z aspiracji do NATO, zmniejszenia liczebności sił zbrojnych oraz przekazania Rosji części swojego terytorium.

Europejscy liderzy szykują alternatywną propozycję pokoju

Media donoszą, że Zełenski omówił plan w piątek podczas rozmów telefonicznych z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Jak informuje Reuters, państwa te mają pracować nad wspólną, alternatywną względem amerykańskiej, propozycją rozwiązania konfliktu.

– Wciąż będziemy konstruktywnie szukać wyjścia razem z naszym kluczowym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, zgłaszał alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi pretekstu do twierdzenia, że to Ukraina nie chce pokoju – podkreślił podczas orędzia Zełenski.