Trump, Putin i nowy deal? [POLSKA EUROPA ŚWIAT]

Trump planuje „zakończyć” wojnę w Ukrainie, nawet kosztem jej terytorium?

Co planuje Donald Trump — i dlaczego coraz głośniej mówi się o jego determinacji, by „zakończyć” wojnę w Ukrainie, nawet kosztem jej terytorium?

Czy Zełenski naprawdę usłyszał od Trumpa, że „musi skapitulować”?

I jak w tym wszystkim odnajduje się Putin, który wciąż domaga się wycofania Ukrainy z Donbasu?

Prowadzący rozmawiają o przeciekach z „Financial Times” i „Washington Post”, o dyplomacji toczącej się za kulisami — w Genewie, Szwajcarii czy USA — i o tym, jak niewidzialne rozmowy mogą przesądzić o przyszłości wojny. Pojawia się też kluczowy wątek energetyczny: możliwy amerykańsko-rosyjski układ, który mógłby uczynić Europę półkolonią energetyczną USA.

Jaką rolę może odegrać Polska w tym układzie? Czy Europa w ogóle liczy się dziś w grze o bezpieczeństwo i energię? Co z Chinami, Indiami i Kanadą, które stają się elementami większej globalnej układanki?

W rozmowie nie brakuje mocnych tez:

– Trump chce szybkiego sukcesu i pokojowego Nobla, nawet za cenę Ukrainy.

– Putin gra na czas i liczy na zmęczenie Zachodu.

– Europa, mimo wzrostu produkcji zbrojeniowej, wciąż jest bezbronna bez amerykańskich systemów Patriot.

– Polska zyskuje czas tylko wtedy, gdy Ukraina walczy.

To odcinek o tym, jak wielka polityka — od Alaski po Donbas — znów rozstrzyga o przyszłości kontynentu.