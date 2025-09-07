W sobotę, 6 września 2025 roku, około godziny 14:45, w Chrzanowie doszło do tragicznego wypadku. Na ulicy Oświęcimskiej, w pobliżu ronda i ZUS-u, autobus miejski potrącił 5-letniego chłopca, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych na rowerku.

Wypadek w Chrzanowie. Szczegóły zdarzenia

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że dziecko wjechało na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy wydobyli dziecko spod autobusu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowali ratownicy medyczni. Po przywróceniu funkcji życiowych chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Mimo wysiłków lekarzy, około godziny 18:00 poinformowano, że dziecko zmarło.

Kierowca autobusu, 69-letni mężczyzna, został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik był negatywny. Pobrano również próbkę krwi w celu sprawdzenia obecności narkotyków. Zabezpieczono także pojazd do dalszych oględzin. Kierowca twierdzi, że nie widział dziecka wjeżdżającego na jezdnię.

Reakcje lokalnych władz i społeczności

W związku z tragicznym zdarzeniem, burmistrz Chrzanowa, Robert Maciaszek, wyraził głębokie współczucie rodzinie zmarłego chłopca, pisząc w mediach społecznościowych: “Trudno znaleźć słowa wobec tak wielkiej straty. W imieniu swoim i całej społeczności Chrzanowa składam rodzinie oraz bliskim wyrazy najgłębszego współczucia”.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Na miejscu przez wiele godzin trwały czynności dochodzeniowe, a droga krajowa nr 79 była całkowicie zablokowana.