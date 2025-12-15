Inflacja CPI według GUS - listopad 2025

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły o 2,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,3% i towarów o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym towarów o 0,1%, a ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie)" - czytamy w komunikacie GUS.

W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%) oraz żywności (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6%) oraz odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i 0,02 pkt proc., podał też GUS.

Inflacja w listopadzie 2025. Co podrożało, co potaniało?

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9%), żywności (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1%), restauracji i hoteli (o 5,5%) oraz zdrowia (o 5,0%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,72 pkt proc., 0,55 pkt proc., 0,37 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz odzieży i obuwia (o 2,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 pkt proc. i 0,08 pkt proc., podał Urząd.