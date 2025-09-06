Nagła śmierć Katarzyna Stoparczyk. Jaka jest przyczyna zgonu?

Jak podała telewizja TVN24, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu. W sobotę miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach.

Zmiany w ramówce "Trójki" w związku ze śmiercią dziennikarki. Jakie programy zostaną przypomniane i kiedy?

Radiowa Trójka, z którą była związana przez wiele lat, wprowadziła zmiany w swojej ramówce na najbliższe dni. Stoparczyk stworzyła tam audycje dla dzieci i młodzieży, w tym „Dzieci wiedzą lepiej” i „Zagadkowa niedziela”, które cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak i ich rodziców. W sobotę i niedzielę po serwisach o pełnych godzinach, od godz. 6 do północy, Trójka przypomni fragmenty cyklu „Dzieci wiedzą lepiej”. 7 września „Zagadkową niedzielę” poprowadzi Michał Nogaś - razem z między innymi Katarzyną Pruchnicką i Michałem Olszańskim będą wspominać zmarłą dziennikarkę.

Koledzy wspominają Katarzynę Stoparczyk

W Trójce Stoparczyk była także autorką audycji „Myślidziecka 3/5/7” - rozmowy ze znanymi postaciami kultury, mediów, podróżnikami, naukowcami - oraz „116 111”.

„Kasię poznałem niemal trzydzieści lat temu na korytarzach Radia Wrocław. Opowiadaliśmy na antenie regionalnej rozgłośni rozmaite miejskie historie i Ona nigdy nie miała wątpliwości, że zadawanie pytań będzie Jej pomysłem na całe życie. Była wnikliwa, po dziennikarsku uparta, z głową kipiącą od niebanalnych pomysłów” - napisał na stronie radiowej Trójki prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.

Kariera Katarzyny Stoparczyk. Zobacz, jakie miała wykształcenie dziennikarka "Trójki"

Katarzyna Stoparczyk z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy „Duże dzieci”. Później w TVP2 była jednym z gospodarzy programu „Pytanie na śniadanie”.

Była pomysłodawczynią i prowadzącą projektu „Piegowate koncerty” razem z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą dyrektora artystycznego Michała Klauzy, w których przybliżano w lekkiej formie muzykę poważną najmłodszym. Była też twórczynią, scenografką, reżyserką i współprowadzącą widowiska muzyczne „Zorka – dziewczynka z gwiazd”. W roli Zorki występowała w większości spektakli Dominika Kluźniak, a w roli Anioła - Katarzyna Stankiewicz.

Reżyserowała spektakl „Piękne spojrzenie”, który angażował wspólnie niewidome dzieci i artystów muzyków (prem. 2017 r.). Wystąpili w nim: Wojciech Waglewski, Michał Wiraszko, Jacek „Budyń” Szymkiewicz, Piotr „Bajzel” Piasecki, Novika, Patryk „Tik-Tak” Metela, Malwina Paszek i zespół Smutne Piosenki. Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: „Politycy w piaskownicy” – rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych, „Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk” – inspirujące spotkania z artystami i twórcami i „Franciszek Pieczka. Portret intymny” – portret wybitnego aktora. W 2018 r. przyznano jej tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

"Trudno w to uwierzyć. Szymon Hołownia dziękuje Katarzynie Stoparczyk

Na wieść o śmierci dziennikarki zareagował m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że »nie ma dzieci, są ludzie«. Pokazywał różnicę pomiędzy »słuchać«, a »wysłuchać«” - napisał w piątek na platformie X.

„Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję” - ocenił. „Kasiu, do zobaczenia!” - zakończył swój wpis Szymon Hołownia.(PAP)