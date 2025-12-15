W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

Polska na szczycie w Berlinie - Donald Tusk wśród uczestników

Szłapka przekazał PAP rano, że premier Tusk uda się w poniedziałek po południu do Berlina.

W późniejszym wpisie na platformie X Szłapka napisał, że „od początku berlińskich negocjacji uczestniczy w nich doradca premiera ds. bezpieczeństwa, min. Robert Kupiecki”. „Spotkanie liderów z udziałem premiera Donalda Tuska odbędzie się dziś po południu” - napisał rzecznik rządu.

O udziale premiera w berlińskim spotkaniu jako pierwszy poinformował w poniedziałek TVN24. (PAP)