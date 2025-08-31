Śmiertelny wypadek na S17 w Sieprawicach – nie żyje dwóch mężczyzn

Dwaj mężczyźni zginęli w nocy z soboty na niedzielę (z 30 na 31 sierpnia 2025 r.) w wypadku na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Sieprawice (woj. lubelskie). Do tragedii doszło na pasie w kierunku Warszawy.

Ciężarówka wjechała w busa stojącego na pasie awaryjnym

Jak poinformowała podkom. Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ofiary w wieku 49 i 28 lat zatrzymały busa na pasie awaryjnym i przystąpiły do wymiany koła. W tym czasie najechała na nich ciężarówka.

Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, strażacy oraz policja. Niestety obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Z ustaleń policji wynika, że bus był prawidłowo oznakowany – na jezdni ustawiono trójkąt ostrzegawczy. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora. Policja ustala przyczyny tragedii

Droga S17 była przez kilka godzin zablokowana. Około 6 rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że ruch na tym odcinku wrócił do normy. Kierujący ciężarówką został zatrzymany przez policję. W sprawie prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii, w tym przyczyny potrącenia mimo prawidłowego oznakowania miejsca postoju busa.