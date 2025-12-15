- Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. (...) Będziemy mieli, myślę, za kilka tygodni ostateczne dane, ile w tym pierwszym tak zwanym rzucie wniosków na pierwszą część 2026 roku zostało złożonych, bo także jest to wsparcie, które będzie obecne w 2026 - powiedział minister energii w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Wniosek o bon ciepłowniczy. Jak złożyć i do kiedy

Motyka zaznaczył, że wniosek o bon można złożyć zarówno poprzez aplikację mObywatel, jak i osobiście w urzędzie. - Urzędnicy ze wszystkimi szczegółami służą pomocą - zapewnił minister.

Przepisy ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy weszły w życie 30 września br. Zgodnie z nimi gospodarstwa domowe mogą wnioskować o uzyskanie bonu dwukrotnie, po raz pierwszy za okres od 1 lipca do 31 grudnia br., a drugi raz - za cały 2026 r. W tym przypadku wnioski będzie można złożyć od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Bon kierowany jest do gospodarstw domowych, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te muszą korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Jakie ceny energii 2026

Szef resortu energii przekazał również, że wciąż trwa ustalanie taryf na prąd na 2026 r., ale - jak zaznaczył - liczy na to, że wyniosą one poniżej 500 zł za megawatogodzinę, czyli poniżej ceny zamrożonej w br., a tym samym rachunki za energię elektryczną nie wzrosną po Nowym Roku. Motyka podkreślił też, że żadna z opłat, którą rozporządzeniem określa minister energii od stycznia nie wzrośnie.