Projekt ustawy o ochronie małoletnich – zmiany

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w czwartek, 4 września 2025 r., o skierowaniu do ponownych konsultacji projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. W odpowiedzi na zgłaszane uwagi, zawężono zakres przedmiotowy ustawy, natomiast położono nacisk na ograniczenie dostępu dzieci do pornografii. Wprowadzone zmiany mają wynikać z faktu, iż to przede wszystkim treści pornograficzne i ich negatywny wpływ na rozwój małoletnich zostały najpełniej przebadane. Zakres tych treści ma powiem budzić najmniejsze wątpliwości.

Analiza ryzyka w projekcie ustawy – dlaczego z niej zrezygnowano

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, w aktualnej wersji projektu znajdują się obowiązki dotyczące wyłącznie ograniczeń w udostępnianiu treści pornograficznych. „W wyniku zgłoszonych uwag odstąpiono od obowiązku wykonania analizy ryzyka, wprowadzona została właściwość sądów powszechnych rozpatrujących odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, uszczegółowiono kwestie wysokości kar pieniężnych oraz wymogów względem mechanizmów weryfikacji wieku, w tym ujednolicono zasady ochrony prywatności i weryfikacji wieku użytkowników z wymogami rozporządzenia eIDAS 2.0” – informuje Ministerstwo Cyfryzacji w zamieszczonym komunikacie.

Czego ustawa nie reguluje

Podkreślono równocześnie, że projektowana ustawa nie będzie regulowała ochrony przed innego rodzaju treściami szkodliwymi, w tym patotreściami. Te kwestie – jak wyjaśniono – wymagają pogłębionej analizy, dlatego zapowiedziano przeprowadzenie oddzielnego procesu legislacyjnego. Podkreślono, że pozwoli to na „kompleksowe uregulowanie tego zjawiska, które zagraża zdrowiu i rozwojowi małoletnich”.

Cel ustawy – eliminacja przypadkowego kontaktu małoletnich z pornografią

Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie ma nałożyć na właścicieli platform pornograficznych obowiązek weryfikowania wieku użytkowników. Celem projektowanych przepisów jest między innymi eliminacja przypadkowego, nieintencjonalnego kontaktu małoletnich z treściami pornograficznymi.