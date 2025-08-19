Chodzi o projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści szkodliwych w internecie (nr z wykazu: UD179). Przewiduje on dla serwisów z treściami pornograficznymi obowiązek weryfikacji wieku użytkowników – co ma uniemożliwić dostęp małoletnim. Strony, które się do tego nie zastosują, trafią do rejestru i dostawcy internetu uniemożliwią dostęp do nich. Wprowadzi też obowiązek wykonywania analizy ryzyka związanego z treściami szkodliwymi, obejmujący wszystkie strony internetowe, które wiążą się z działalnością zarobkową (np. wyświetlają reklamy).

Jedną z opinii do projektu ustawy opublikowano w serwisie RCL bez fragmentu zatytułowanego „Historia prawdziwa”. Autor relacjonował w nim, jak prokuratura umarzała sprawy naruszenia praw autorskich do produkowanych przez niego legalnych treści pornograficznych – dostępnych odpłatnie, a więc tylko dla osób pełnoletnich. W wyniku tych naruszeń pornografia stawała się dostępna bez weryfikacji wieku.

Jak pisaliśmy w DGP 22 maja, Ministerstwo Cyfryzacji nie skróciło żadnego innego stanowiska. Nie wprowadziło też limitów długości opinii zgłaszanych w konsultacjach. Jak wyjaśniało, wycięty fragment nie odnosił się bezpośrednio do projektu i miał charakter osobisty.

Dlaczego okrojono stanowisko zgłoszone w konsultacjach?

– Treść ta zawierała wiele danych mogących prowadzić do zidentyfikowania osoby zgłaszającej, na co nie została wcześniej wyrażona jasna zgoda przy przesyłaniu stanowiska – dodaje teraz biuro prasowe MC.

Na prośbę autora stanowiska interweniował w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich. Uzyskał od ministerstwa zapewnienie, że stanowisko zostanie opublikowane na nowo przy aktualizacji dokumentów związanych z projektem ustawy.

– Późniejszą korespondencję osoby zgłaszającej uznano za zgodę na opublikowanie tych części stanowiska – wyjaśnia nam biuro prasowe resortu cyfryzacji. – Tym samym w opracowywanych zgodnie z praktyką legislacyjną tabelach uwag do projektu (zawierających stanowiska zgłoszone m.in. w konsultacjach publicznych) została uwzględniona pełna treść uwagi. Zanonimizowano w niej wyłącznie dane osobowe zawierające imiona i nazwiska – stwierdza MC.

Kiedy nastąpi publikacja? – Planujemy zakończenie pierwszego etapu konsultacji w ciągu następnych tygodni. Wtedy też zostanie opublikowana tabela uwag – odpowiada ministerstwo. ©℗