Prezydent Karol Nawrocki idzie do przodu, aktywnie wypełniając swoje obowiązki. Podczas czwartkowego briefingu w Pałacu Prezydenckim poinformował, że rozpatrzył już 22 ustawy, z których 21 „spotkało się z jego akceptacją”. Które z nich mają największe znaczenie?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: wyższy próg i ograniczenia dla firm z zagranicy

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek, że Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa wprowadza podwyższenie ze 130 tys. zł do 170 tys. zł minimalnego progu wartości zamówienia wymagającego stosowania Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jak podała kancelaria, celem nowelizacji jest ograniczenie dostępu wykonawców z państw trzecich do krajowych zamówień publicznych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent podpisał dużą nowelizację Karty Nauczyciela

Karol Nawrocki podpisał również tzw. dużą nowelizację ustawy Karta Nauczyciela. Podczas briefingu w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że zmiany są wynikiem zaangażowania związków zawodowych. Większość znowelizowanych przepisów wchodzi w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026.

– Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało – mówił prezydent.

Nowelizacja zakłada między innymi skrócony okres zatrudnienia nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, ale nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – zawieranej na czas określony – z dwóch lat szkolnych skrócony do jednego roku szkolnego. Zmienione przepisy określają również warunki obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne oraz wskazuje przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Większa odpowiedzialność deweloperów - nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu podpisana przez prezydenta

Karol Nawrocki podpisał także zgłoszoną przez posłów Polski 2050 nowelę ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego. Daje ona nabywcy lokalu możliwość zgłaszania deweloperowi wad w ramach rękojmi zarówno w przypadku umowy deweloperskiej, jak i po przeniesieniu prawa własności.