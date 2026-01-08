Renta socjalna to świadczenie, które przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 lat,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, o ile nastąpiło to przed skończeniem 25 lat,

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, gdy niezdolność do pracy jest trwały lub na czas określony, gdy jest okresowa. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Jednocześnie przyznanie osobie renty socjalnej nie skutkuje tym, że nie może ona w ogóle pracować. Wręcz przeciwnie może podejmować pracę zarobkową, tyle, że obowiązują ją tak jak osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe limity dorabiania, których przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty renty socjalnej.

Wskaźnik waloryzacji może się jeszcze zmienić

Zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej, stanowi ona 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z tym podlega ona waloryzacji w tym samym terminie co pozostałe renty, a także emerytury, a więc od 1 marca.

W ustawie budżetowej na 2026 r. rząd założył, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że od marca br. renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,60 zł i taki sam wzrost nastąpi w przypadku renty socjalnej. To jednak może się jeszcze zmienić, bo dopiero w lutym będą znane wszystkie dane GUS, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wartości wskaźnika waloryzacji, w tym m.in. o ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. Dopiero wtedy ogłoszony zostanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 r.

Co istotne osobie uprawnionej do renty socjalnej, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przysługuje do niej dodatek dopełniający. Jego kwota również podlega waloryzacji od marca tym samym wskaźnikiem co emerytury i renty. Dlatego uwzględniając prognozowany obecnie ich wzrost o 4,88 proc, dodatek dopełniający wzrośnie z 2610,72 zł do 2738,12 zł miesięcznie.