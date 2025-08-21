Do Sejmu trafił w czwartek zgłoszony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy, która przedłuża zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 r. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania.

Projekt prezydenta o zamrożeniu cen prądu trafił do Sejmu

Wcześniej prezydent, ogłaszając swoje weto do ustawy odległościowej zawierającej też przepisy o zamrożeniu cen prądu na IV kwartał, zapowiedział, że przepisy te zgłosi jako swoją inicjatywę ustawodawczą.

Prezydencki projekt zawiera dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie. Przewidują one zmianę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i przedłużenie okresu, w którym gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh netto do 31 grudnia 2025 r. Obecnie zamrożone ceny obowiązują do 30 września.

Rekompensaty dla sprzedawców energii za sprzedaż po zamrożonej cenie są wypłacane z funduszu COVID-19. W prezydenckim projekcie nie ulegają one zmianie. Ich maksymalną wysokość określa się na nieco ponad 4 mld zł w 2025 r. i niemal 1 mld zł w 2026 r.