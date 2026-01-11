Co trzeci Polak martwi się o swoją sytuację finansową

Najnowsze wyniki badania pokazują, że 29,6 proc. respondentów odczuwa niepokój związany z własnymi finansami w nadchodzącym roku. Dla części ankietowanych są to silne obawy — 16,8 proc. badanych deklaruje zdecydowany strach o budżet, natomiast 12,8 proc. przyznaje, że raczej obawia się pogorszenia sytuacji finansowej.

Większość Polaków spokojna o swoje finanse

Jednocześnie niemal 70 proc. uczestników sondażu (69,6 proc.) nie spodziewa się problemów finansowych. W tej grupie 21,5 proc. respondentów jest całkowicie spokojnych o swoje dochody, a 48,1 proc. uważa, że raczej nie grożą im kłopoty finansowe. Nieliczni ankietowani — 0,8 proc. — nie potrafili jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Preferencje polityczne a obawy o pieniądze

Badanie wyraźnie pokazuje, że poczucie bezpieczeństwa finansowego różni się w zależności od sympatii politycznych. Największy poziom niepokoju deklarują wyborcy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości — w tej grupie niemal co drugi ankietowany (46 proc.) obawia się pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

Wyborcy koalicji rządzącej najbardziej spokojni

Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja wśród osób popierających obecną koalicję rządzącą. Aż 94 proc. z nich deklaruje brak obaw o domowy budżet. Jedynie 4 proc. respondentów z tej grupy przyznaje, że boi się problemów z bieżącymi wydatkami w 2026 roku, a 2 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Pozostali wyborcy podzieleni

Wśród ankietowanych określanych jako „pozostali wyborcy” nastroje są bardziej zróżnicowane. Niepokój o finanse wyraża co trzeci respondent (33 proc.), natomiast 65 proc. badanych deklaruje spokój i brak obaw o swoją sytuację materialną.