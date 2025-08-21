Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że przygotowanie nowej formuły współpracy Prezydenta RP z parlamentem powierzył dwóm posłom Prawa i Sprawiedliwości – Marcinowi Horale oraz Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi. „Przygotowanie nowej formuły współpracy Prezydenta RP z parlamentem – to zadanie, które powierzyłem dwójce posłów, byłych ministrów, Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk” – przekazał prezydent na platformie X. Dodał również: „Dziękuję za podjęcie tego wyzwania”.

Marcin Horała w latach 2019–2022 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a następnie – od 2022 do 2023 roku – sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Był również pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednego z kluczowych projektów inwestycyjnych ostatnich lat.

Z kolei Szymon Szynkowski vel Sęk w latach 2018–2022 pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Później objął funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (2022–2023), a w 2023 roku został ministrem spraw zagranicznych w trzecim gabinecie tego samego premiera.