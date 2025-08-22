Weto ustawy wiatrakowej a ceny prądu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu.

Leśkiewicz został zapytany w piątek w Polskim Radiu 24 o weto do tzw. ustawy wiatrakowej w kontekście obietnic wyborczych prezydenta, dotyczących obniżenia cen energii elektrycznej o 33 procent.

- Ta ustawa, która trafiła na biurko pana prezydenta dotyczyła mrożenia cen energii elektrycznej do końca tego roku. Pan prezydent złożył własny projekt ustawy mrożący ceny energii elektrycznej od 1 października do końca roku. To jest projekt ustawy, który jest „jeden do jednego” tym samym fragmentem ustawy wiatrakowej, która trafiła na biurko pana prezydenta, a którą to wczoraj pan prezydent zawetował. Bowiem na 98 stronach ustawy, tylko 2 (strony) dotyczyły mrożenia cen energii - powiedział rzecznik prezydenta. Jak mówił, „prezydent zaproponował to samo rozwiązanie, które proponował polski rząd, żeby zamrozić ceny energii”.

- Natomiast w tej chwili w kancelarii prezydenta trwają prace nad projektem ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej o 33 procent. Mamy swoje wyliczenia i szacunki. W ciągu kilku tygodni pan prezydent, czy kancelaria prezydenta przedstawi projekt ustawy obniżający, w sposób trwały, ceny energii elektrycznej - poinformował Leśkiewicz.

Nawrocki w czwartek na briefingu prasowym zapowiedział, że „zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu stu dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce była niższa i aby Polacy odczuli spodziewaną ulgę".