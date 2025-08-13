W ramach zamówienia ma powstać aż 12 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji – 8 tysięcy w szkołach podstawowych i 4 tysiące w szkołach ponadpodstawowych. Każda z nich będzie wyposażona w zestaw nowoczesnego sprzętu.

„W skład jednego zestawu wchodzi 16 laptopów, jednostka centralna usług AI, urządzenie sieciowe AP z Wi-Fi, szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny o przekątnej ekranu min. 75 cali ze stojakiem, kamera HD USB wraz z mikrofonem oraz statywem oraz oprogramowanie” – czytamy w ogłoszeniu.

To oznacza, że do polskich szkół trafi łącznie prawie 200 tysięcy laptopów przeznaczonych wyłącznie do zajęć związanych z AI. Wartość zamówienia na pracownie sztucznej inteligencji to 1,86 miliarda złotych brutto.

Miliardy złotych na AI w szkołach

Równolegle NASK ogłosił przetarg na blisko 4,4 tysiąca pracowni STEM. W tym przypadku mówimy o specjalistycznych przestrzeniach do nauki przyrodniczej, konstruowania robotów oraz projektowania i prototypowania.

Każda pracownia ma być podzielona na trzy segmenty:

pracownię projektowania i prototypowania,

pracownię konstruowania robotów,

pracownię przyrodniczą.

Budżet tej części zamówienia to 533 miliony złotych brutto. Oba postępowania prowadzone są w formule umów ramowych z wieloma wykonawcami, co ma przyspieszyć dostawy i zapewnić szeroki dostęp do technologii.

Rewolucja w sposobie nauczania

Nowe pracownie mają być gotowe i w pełni funkcjonalne do końca roku szkolnego 2025/2026. To oznacza, że pierwsze szkoły mogą zacząć korzystać z nowego sprzętu już w roku szkolnym 2025/2026.

– Sprawy nieco się przeciągnęły, ale przetargi właśnie ruszyły – przyznają przedstawiciele NASK, nawiązując do wcześniejszych zapowiedzi, według których ogłoszenie przetargów miało nastąpić jeszcze wiosną.

Gigantyczny projekt zasilany funduszami KPO

Zamówienia finansowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość sprzętu w obu postępowaniach szacowana jest na niemal 2,4 miliarda złotych brutto.

„Celem działania jest wyposażenie szkół w urządzenia i infrastrukturę ICT, które poprawią jakość edukacji w Polsce” – podkreślają autorzy projektu.

Wiosną 2024 roku Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) ogłosiło już wart ponad 1,4 miliarda złotych przetarg na laptopy dla szkół. Teraz przyszedł czas na najbardziej zaawansowany technologicznie etap cyfryzacji – wyposażenie szkół w pracownie AI i STEM.

Termin składania ofert już we wrześniu

Firmy zainteresowane udziałem w tym ogromnym zamówieniu mają czas tylko do 11 września. Po wyborze wykonawców podpisane zostaną umowy ramowe, a dostawy będą realizowane sukcesywnie.

Dzięki temu już w niedalekiej przyszłości lekcje informatyki, fizyki, chemii czy matematyki w polskich szkołach mogą wyglądać zupełnie inaczej – z robotami, interaktywnymi ekranami i narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji.