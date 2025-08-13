Polska polityka znów drży w posadach. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że na czele wyścigu wyborczego znów znalazła się Koalicja Obywatelska.

Ugrupowanie Donalda Tuska minimalnie, ale jednak, wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Na tym jednak nie koniec – w parlamencie zabrakłoby miejsca dla partii Grzegorza Brauna, a Polska 2050 znów złapała wiatr w żagle.

KO przejmuje prowadzenie. PiS traci poparcie

Na pytanie ankieterów: „Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?” – najwięcej respondentów wskazało Koalicję Obywatelską. Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 32,04 proc. badanych. W porównaniu z początkiem lipca to wzrost o 0,87 pkt proc.

Prawo i Sprawiedliwość, które ostatnio wysunęło si w sondażach, tym razem znalazło się tuż za KO z wynikiem 30,88 proc. Oznacza to spadek aż o 2,67 pkt proc. w ciągu miesiąca. To jeden z wyraźniejszych spadków poparcia w ostatnich miesiącach.

Konfederacja na podium. Lewica wyprzedza Polskę 2050

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, zdobywając 12,84 proc. poparcia.

Dalej uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 6,98 proc., wyraźnie wyprzedzając Polskę 2050 Szymona Hołowni. Formacja ta notuje 5,18 proc., co jest lekkim odbiciem po tym, jak w poprzednich badaniach znalazła się już pod progiem wyborczym.

Złe wieści dla Brauna. „Wypadek przy pracy” czy stały trend?

Sondaż przynosi szczególnie złe informacje dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Formacja zdobyła 4,91 proc., a więc znalazła się poniżej wymaganego progu wyborczego, który w przypadku partii politycznych wynosi 5 proc. Jeśli taki wynik powtórzyłby się w dniu wyborów, ugrupowanie w ogóle nie weszłoby do Sejmu.

Nieco poniżej znalazła się Partia Razem z 4,67 proc. poparcia. PSL, będące niegdyś filarem polskiej sceny politycznej, może liczyć na zaledwie 2,40 proc. głosów. Opcję „inna partia” wskazało jedynie 0,20 proc. ankietowanych.

Koalicja rządowa – sygnał ostrzegawczy

Łączne poparcie trzech partii wchodzących w skład obecnej koalicji rządowej – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 – wynosi 44 proc. W tym zestawieniu nie uwzględniono PSL, które nie przekroczyło progu. Oznacza to, że choć rządzący utrzymują przewagę nad opozycją, to ich pozycja nie jest już tak komfortowa, jak kilka miesięcy temu.

Co dalej przed wyborami?

Wyniki sondażu pokazują, że scena polityczna pozostaje wyjątkowo dynamiczna. Niewielka różnica między KO a PiS może oznaczać ostrą walkę o każdy punkt procentowy aż do dnia wyborów. Dodatkowo przyszłość mniejszych ugrupowań, takich jak Konfederacja Korony Polskiej, Partia Razem czy PSL, będzie zależeć od tego, czy uda im się zmobilizować swoich wyborców.