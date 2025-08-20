Projekt tej nowelizacji był owocem prac grupy ekspertów, powołanych przez resort edukacji, i tworzących tzw. Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W jego skład weszli przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Zadaniem tego zespołu było przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności dotyczących wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny pracy, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także uprawnień do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Te wszystkie kwestie reguluje ustawa o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że jego celem było podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela przez zapewnienie nauczycielom korzystniejszych niż obecnie rozwiązań zawartych w pragmatyce zawodowej, w szczególności w zakresie wynagradzania, czasu pracy i ochrony stosunku pracy. Ponadto zadaniem nowelizacji było doprecyzowanie niektórych przepisów pragmatyki zawodowej, które były niewłaściwie interpretowane.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 września 2025 r. Z kolei te z nich, które powodują skutki finansowe wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., a te, które są dodatkowo powiązane z organizacją nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2026 r.

Regulacje w Karcie nauczyciela obowiązujące od 1 stycznia 2026 r. 1. Podwyższenie odprawy emerytalno-rentowej Nowe przepisy przewidują – w zmienionym art. 87 KN, że w przypadku przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nauczycielowi będzie przysługiwała jednorazowa odprawa w wysokości: – dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy, – trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy, – sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy. Obecne przepisy przewidują dwie wysokości odprawy. Pierwsza to wysokość dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Druga to wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia po 12 latach pracy w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. W przypadku zbiegu tego świadczenia z należnością wynikającą z art. 28 KN (przysługującą osobom zatrudnionym na podstawie mianowania) pracownik otrzyma korzystniejszą z tych kwot. Natomiast w razie jednoczesnego prawa do odprawy emerytalnej z art. 87 KN i odprawy z art. 20 ust. 2 KN (np. w wyniku zwolnienia z przyczyn organizacyjnych), przysługiwać będzie pełna kwota wynikająca z art. 87 KN oraz połowa należności z art. 20 KN, jednak łączna wysokość obu nie przekroczy dziewięciomiesięcznego wynagrodzenia. Dotychczasowe przepisy wyłączały z prawa do odprawy emerytalnej osoby pracujące w wymiarze niższym niż połowa etatu (łącznie w różnych szkołach). Nowelizacja rozszerza to uprawnienie również na tę grupę, przy czym zachowana zostaje zasada wypłaty tylko w jednej placówce – wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Dodatkowo nowela doprecyzowuje, że do okresów uprawniających do omawianego świadczenia wlicza się wszystkie zakończone stosunki pracy oraz inne okresy uznane na podstawie przepisów za zaliczane do stażu. 2. Więcej uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego Obecnie nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom, którzy: – osiągnęli wymagany wiek (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych), – mają co najmniej 30 lat stażu, w tym 20 lat pracy w placówkach oświatowych na min. jedną drugą etatu, – rozwiązali stosunek pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to nie przysługuje nauczycielom niektórych placówek, m.in. centrów kształcenia zawodowego, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych czy zakładów poprawczych. Ograniczenie to dotyczy ok. 1,3 tys. nauczycieli, którzy – mimo identycznego charakteru pracy – są obecnie pozbawieni prawa do świadczenia. W odpowiedzi na postulaty środowiska, nowelizacja rozszerza uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego również na nauczycieli zatrudnionych w wymienionych dotąd wyłączonych placówkach. Ponadto do wymaganego 20-letniego stażu pracy zaliczać się będą również okresy zatrudnienia przed 1 stycznia 2026 r. w tych jednostkach, a także – przed 1 września 2019 r. – w placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania zawodowego. 3. Korzystne zmiany dotyczące nagrody jubileuszowej Nowelizacja podwyższyła wysokość nagrody za 40 lat pracy z 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto wprowadziła nagrodę jubileuszową dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. ©℗

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji dotyczące Karty nauczyciela (dalej: KN). Szerzej omówione zostaną propozycje zmian, które mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony

Nowelizacja wprowadza zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli początkujących, które są powiązane z modyfikacjami procedury awansu zawodowego oraz oceny ich pracy. Nauczyciel początkujący to osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie, odbywająca przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela pod opieką mentora. Obecnie ustawodawca przewiduje cztery możliwe formy takich nauczycieli zatrudnienia, tj. umowę na czas:

określony na dwa lata (dotychczasowa, standardowa forma zatrudnienia),

nieokreślony po dwóch latach pracy – pod warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,

nieokreślony z obligatoryjnym rozwiązaniem po sześciu latach – w przypadku nieuzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,

określony jednego roku szkolnego – jeżeli nauczyciel początkujący nie posiada co najmniej dobrej oceny pracy.

Nowelizacja zmienia przede wszystkim pierwszy punkt, skracając okres standardowego zatrudnienia nauczyciela początkującego z dwóch lat do jednego roku szkolnego.

Po wejściu w życie nowych przepisów stosunek pracy z nauczycielem początkującym, który posiada wymagane kwalifikacje, będzie nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Jeżeli zostanie on zatrudniony w trakcie trwania roku szkolnego, to umowa będzie zawierana na czas do końca roku szkolnego, w którym nastąpiło zatrudnienie. Celem tej zmiany jest zachęcenie młodych absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela poprzez umożliwienie wcześniejszego niż dotąd uzyskania stabilnego zatrudnienia.

Zmiana zasad zatrudniania jest powiązana z modyfikacjami procedury awansu zawodowego i oceny pracy. Zgodnie z nowelizacją stosunek pracy z nauczycielem początkującym, który spełnia trzy warunki:

ma wymagane kwalifikacje,

ma za sobą co najmniej 11 miesięcy pracy w szkole oraz

uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy

– będzie nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nowelizacja skraca tym samym wymagany okres zatrudnienia warunkujący możliwość zatrudnienia bezterminowego – z dwóch lat do 11 miesięcy. Umowa o pracę na czas nieokreślony będzie zawierana od roku szkolnego następującego po roku, w którym nauczyciel spełnił oba warunki: wymagany staż pracy oraz pozytywną ocenę.

Ocena pracy

Zatrudnienie nauczyciela początkującego na czas nieokreślony będzie poprzedzone weryfikacją jego umiejętności praktycznych. Ocena pracy, którą dotychczas dyrektor szkoły przeprowadzał w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela, będzie teraz dokonywana po upływie co najmniej 8 miesięcy tego przygotowania, jednak nie później niż w 11. miesiącu. W sytuacji, gdy nauczyciel zmieni miejsce zatrudnienia w trakcie pierwszych 8 miesięcy przygotowania, ocena pracy będzie dokonywana po 3 miesiącach pracy w nowej szkole, ale pod warunkiem, że od początku przygotowania minęło co najmniej 8 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy.

Jednogodzinna hospitacja

Przed oceną pracy nauczyciel będzie zobowiązany przeprowadzić zajęcia w wymiarze co najmniej jednej godziny dydaktycznej w obecności:

dyrektora szkoły,

mentora,

jednej z następujących osób: doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciela dyplomowanego uczącego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej bądź innej szkole.

Uwaga! Zmiany dotyczące skrócenia okresu terminowego zatrudnia nauczyciela początkującego i jego oceny po podpisaniu ustawy przez Prezydenta wejdą w życie 1 września 2025 r.

Przepisy przejściowe

Nowelizacja (w art. 7–10) zawiera przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli, którzy rozpoczęli odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela przed 1 września 2025 r. Zgodnie z art. 7 noweli do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2025 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Stosownie do art. 8 noweli w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przyjęto, że ocena pracy będzie przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Oznacza to, że nowy dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim i zarazem ostatnim roku jego przygotowania do zawodu. Nauczyciel, który rozpoczął przygotowanie przed 1 września 2025 r., będzie je kontynuował na dotychczasowych zasadach (art. 9 nowelizacji).

Do nauczycieli początkujących nieposiadających stopnia awansu zawodowego, którzy rozpoczęli przygotowanie przed 1 września 2025 r., będzie miał zastosowanie art. 10 ust. 2–3a KN w dotychczasowym brzmieniu (art. 10 nowelizacji). Oznacza to, że nawiązuje się z nimi umowę o na czas określony na 2 lata szkolne. Jednocześnie nowy art. 10 ust. 3aa nie będzie w ich przypadku stosowany. W związku z tym stosunek pracy z takim nauczycielem będzie mógł zostać nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dopiero po spełnieniu dwóch warunków: przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole oraz uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, przy czym ocena ta będzie dokonywana w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

Wzmocnienie roli mentora

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany dotyczące roli mentora, wzmacniając jego znaczenie w procesie wspierania nauczyciela początkującego. Dotychczas do zadań mentora należało przede wszystkim umożliwienie obserwacji prowadzonych przez niego zajęć oraz omawianie ich z nauczycielem, jednak brak było jednoznacznych regulacji określających minimalny wymiar takiego wsparcia. W efekcie nie wszyscy nauczyciele początkujący mogli liczyć na jednakowe zaangażowanie ze strony mentora. Nowelizacja usunęła tę lukę, precyzując zakres obowiązków mentora i wprowadzając minimalne czas realizacji tych działań.

Mentor będzie zobowiązany do zapewnienia nauczycielowi początkującemu możliwości obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz ich omawiania w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu w pierwszym roku przygotowania do zawodu nauczyciela oraz co najmniej czterech godzin w każdym kolejnym roku. Równocześnie będzie musiał obserwować zajęcia prowadzone przez nauczyciela początkującego i je z nim omówić ćw takim samym wymiarze czasowym. Do wskazanych godzin wliczane będą również zajęcia określone w art. 9fa ust. 1 i 5 KN, czyli przeprowadzane przez nauczyciela przed komisją w drugim i ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu.

Ważne Mentor zostanie włączony w skład komisji, która ocenia pracę nauczyciela w ostatnim roku przygotowania do zawodu.

Nauczyciel, który uzyskał w tym okresie co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie musiał przeprowadzić jedną godzinę zajęć w obecności tej komisji.

Zmiany w powyższym zakresie mają obowiązywać od 1 września 2025 r. Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 9 nowelizacji, nauczyciele, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu przed tą datą, będą je kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela

W zakresie oceny pracy nauczyciela pierwsza zmiana dotyczy treści karty oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 6a ust. 8a pkt 9 KN dokument ten zawiera między innymi uzasadnienie oceny pracy. Dotychczas obowiązujące przepisy nie precyzują jednak, co powinno znaleźć się w tym uzasadnieniu, a to w praktyce może prowadzić do niejednolitości oraz ograniczonej przejrzystości ocen. W związku z tym nowelizacja uzupełniła wymieniony przepis poprzez wskazanie, że uzasadnienie powinno zawierać ocenę poziomu spełnienia każdego z kryteriów, które zostały zastosowane przy ocenie pracy danego nauczyciela. Zmiana ta ma wejść w życie 1 września 2025 r. Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 7 nowelizacji do postępowań w sprawie oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosować należy przepisy dotychczasowe.

Wydłużenie terminu na ocenę pracy nauczyciela

Nowelizacja wydłużyła termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a także w razie jego przeniesienia do innej szkoły. Dotychczas, zgodnie z art. 6a ust. 1db KN (i art. 6a ust. 1df KN odnośnie do nauczyciela mianowanego), w ww. sytuacjach dyrektor szkoły musi ocenić pracę za okres dotychczas odbytego przygotowania w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Dyrektorzy szkół zgłaszali jednak, że obowiązujący termin 21 dni na przeprowadzenie oceny pracy w wymienionych sytuacjach był zbyt krótki i utrudniał rzetelne wykonanie tego obowiązku. W związku z tym nowelizacja wydłużyła go do 30 dni roboczych.

Zmiana ta ma wejść w życie 1 września 2025 r. Jednocześnie, zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 7 nowelizacji, do postępowań w sprawie oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że w takich przypadkach nadal będzie obowiązywał termin 21 dni.

Określenie terminu na ponowne ustalenie oceny pracy

Nowelizacja do art. 6a KN dodała ust. 10d. Przepis ten zobowiązuje dyrektora szkoły lub organ dokonujący oceny do ponownego jej ustalenia w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o uchyleniu oceny. Obejmuje on wszystkie przypadki ponownej oceny pracy, niezależnie od etapu awansu zawodowego. Jeśli nauczyciel zmienił miejsce pracy przed ponownym ustaleniem oceny, obowiązek ten spoczywa na dyrektorze szkoły, w której był wcześniej zatrudniony.

Zmiana ma obowiązywać od 1 września 2025 r. Do postępowań wszczętych przed tą datą będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących oceny pracy po rozwiązaniu stosunku pracy

Dotychczasowe przepisy KN (art. 6a ust. 1db–1dg) zobowiązywały do dokonania oceny pracy nauczyciela w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przeniesienia do innej szkoły lub udzielenia określonych urlopów. W praktyce jednak zdarzały się sytuacje, w których nauczyciel niedawno otrzymał ocenę pracy, a w krótkim czasie następowała jedna z ww. okoliczności, co skutkowało obowiązkiem przeprowadzenia kolejnej oceny, często obejmującej np. tylko okres ferii letnich. Powodowało to zbędne obciążenie dyrektora szkoły. Dlatego nowelizacja przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym w ww. przypadkach, jeśli nauczyciel był oceniany w ciągu ostatnich 3 miesięcy, to nie będzie konieczne sporządzanie nowej oceny – wcześniejsza będzie traktowana jako obowiązująca.

Zmiana ma obowiązywać 1 września 2025 r. Do postępowań niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zasady oceny pracy przy awansie nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora

Nowelizacja zmodyfikowała okres, za jaki będzie dokonywana ocena pracy nauczyciela mianowanego, który chce ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat pracy przez część tego okresu będzie realizował zadania na stanowisku nauczyciela, a w pozostałym okresie będzie zajmował stanowisko szefa szkoły (czasowo pełnił obowiązki dyrektora szkoły lub pełnił w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy). Doczasowe przepisy KN nakazywały ocenę za okres pracy w szkole, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy. W stosunku do tej zasady formułowane były zarzuty, że problematyczne jest dokonanie oceny pracy tego nauczyciela, w przypadku gdy przez część trzyletniego okresu podlegającego ocenie zajmował on stanowisko dyrektora szkoły (czasowo pełnił obowiązki dyrektora szkoły lub pełnił w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy), a przez część okresu realizował wyłącznie obowiązki nauczyciela. W związku z tym nowelizacja zmienia art. 6a ust. 1de KN. Jeżeli w trzyletnim okresie podlegającym ocenie nauczyciel pełnił funkcję dyrektora szkoły (czasowo wykonywał obowiązki dyrektora lub zastępował go przez okres co najmniej sześciu miesięcy), a w dniu dokonywania oceny nie zajmuje już tego stanowiska (nie pełni tych obowiązków), to ocena pracy dokonywana będzie za okres wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela (przy czym okres ten nie może być krótszy niż dziewięć miesięcy). W sytuacji natomiast, gdy w dniu dokonania oceny pracy, nauczyciel będzie zajmował stanowisko dyrektora szkoły (czasowo pełnił obowiązki dyrektora szkoły lub pełnił w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy), a wcześniej, w okresie realizował wyłącznie obowiązki nauczyciela, to ocena pracy będzie dokonywana za okres, gdy nauczyciel pełnił obowiązki dyrektora szkoły (pełnił czasowo obowiązki dyrektora szkoły lub pełnił w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły) jednak nie krótszy niż 9 miesięcy.

Zmiana w tym zakresie ma wejść w życie z 1 września 2025 r. Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 7 nowelizacji do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2025 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wskazanie miejsca odbywania przygotowania do zawodu przez nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej szkole

Nauczyciel początkujący zatrudniony w więcej niż jednej szkole na co najmniej ½ etatu będzie odbywał przygotowanie do zawodu w placówce wskazanej jako podstawowe miejsce pracy. Zmiana doprecyzowuje zasady, zapewniając spójność z regulacjami dotyczącymi świadczenia na start. Ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Ujednolicenie ochrony przedemerytalnej

W związku z potrzebą ujednolicenia ochrony przedemerytalnej nauczycieli, nowelizacja wprowadza przepisy, które rozszerzają ją w art. 39 kodeksu pracy również na nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ważne Co do zasady nie będzie można wypowiedzieć stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona ta nie będzie jednak stosowana w przypadku:

uzyskania przez nauczyciela prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

całkowitej likwidacji szkoły,

negatywnej oceny pracy nauczyciela dokonanej zgodnie z przepisami KN.

Dodatkowo, w przypadkach zmian organizacyjnych (takich jak częściowa likwidacja szkoły czy zmniejszenie liczby oddziałów), ochrona będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy możliwe będzie dalsze zatrudnianie nauczyciela – np. poprzez ograniczenie wymiaru zajęć. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zaproponować ograniczenie zatrudnienia, jeśli będzie to możliwe (co najmniej do 1/2 etatu). Gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie lub dalsze zatrudnienie w jakiejkolwiek formie będzie niemożliwe, ochrona przedemerytalna nie będzie stosowana.

Analogiczne zasady będą obowiązywały nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zmiany te mają wejść w życie 1 września 2025 r.

Zmienione przesłanki przydzielania nauczycielowi godzin ponadwymiarowych

Dotychczas mogły być one przyznane „w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania”. Takie sformułowanie budziło jednak wątpliwości, gdyż wielu nauczycieli (np. pedagodzy, psycholodzy, logopedzi) nie prowadzili zajęć dydaktycznych w rozumieniu programu nauczania, a mimo to realizowali godziny ponadwymiarowe. Nowelizacja zastąpiła dotychczasową przesłankę bardziej ogólnym sformułowaniem: „w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb szkoły”. Dzięki temu zapis obejmie wszystkich nauczycieli – niezależnie od rodzaju realizowanych zajęć – i dostosuje przepisy do obecnej praktyki oraz innych regulacji ustawy.

Zakres zajęć możliwych do realizowania w ramach godzin ponadwymiarowych nie ulega zmianie. Nadal będą to wyłącznie te, które nauczyciel może prowadzić w ramach swojego pensum dydaktycznego, zgodnie z art. 35 ust. 2 KN. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Przydział nauczycielom praktycznej nauki zawodu godzin ponadwymiarowych

Środowisko szkół prowadzących kształcenie zawodowe sygnalizuje problemy organizacyjne związane z niedoborem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wobec narastającego deficytu kadry dydaktycznej w tym obszarze, a także w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu kształcenia zawodowego, nowelizacja wprowadziła do KN dodatkowy przepis w art. 35 KN. Chodzi tu o ust. 1a. Umożliwia on przydzielanie nauczycielom praktycznej nauki zawodu oraz nauczycielom teoretycznych przedmiotów zawodowych godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym limit określony w art. 35 ust. 1 KN. Rozwiązanie to będzie jednak możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą nauczyciela. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Nowelizacja zmodyfikowała również inne przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych, jednak z uwagi na skutki finansowe ich wprowadzenia ustawodawca postanowił, że mają obowiązywać w przyszłym roku.

Zmiany, które mają wejść w życie 1 września 2026 r. 1. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Obecnie nie ma jednolitych zasad wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli w szkołach samorządowych. W efekcie stosowane są różne praktyki – część szkół wypłaca wynagrodzenie za godziny niezrealizowane z przyczyn niezależnych od nauczyciela, inne nie, co prowadziło do sporów i poczucia niesprawiedliwości. Nowelizacja wprowadza jednolite zasady analogiczne do tych, które obowiązują w szkołach prowadzonych przez administrację rządową. W tygodniach, w których występują dni wolne, usprawiedliwione nieobecności lub gdy zajęcia rozpoczynają się bądź kończą w środku tygodnia, wymiar obowiązkowych godzin będzie pomniejszany proporcjonalnie (o 1/5 lub 1/4). Wynagrodzenie przysługiwać będzie za faktycznie zrealizowane godziny, jednak nie więcej niż przydzielone. Nowela wprowadza także zasadę uśredniania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którzy w różnych okresach roku szkolnego realizują różne liczby godzin. Zajęcia ponad ten uśredniony wymiar będą traktowane jako godziny ponadwymiarowe. Dodatkowo, nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli:

w tym czasie realizował inne zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze zlecone przez dyrektora (np. wycieczki, zawody),

nie zrealizował zajęć indywidualnych (przedszkolnych lub nauczania domowego) z przyczyn niezależnych od siebie, będąc gotowym do ich przeprowadzenia.

2. Obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw Obecnie zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw różnią się w zależności od organu prowadzącego szkołę, co prowadziło do niespójności i nie zawsze uwzględniało stawkę zaszeregowania nauczyciela. Nowelizacja ujednoliciła zasady dla wszystkich nauczycieli objętych KN. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową lub zastępstwo będzie ustalane jako iloraz sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy oraz miesięcznej liczby godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru (liczonego jako tygodniowy wymiar × 4,16, z zaokrągleniem). Dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze (także w zastępstwie), wymiar ten będzie liczony według stanu sprzed ewentualnego obniżenia pensum. Nowela wprowadza również konieczne zmiany w przepisach delegujących (art. 30 ust. 6–7a KN), ograniczając kompetencje organów prowadzących do określania tych zasad. Przepisy wykonawcze mają uwzględniać zaangażowanie i osiągnięcia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Doprecyzowane zasady realizacji godzin doraźnych zastępstw

Doraźne zastępstwa organizuje się w przypadku krótkotrwałej nieobecności nauczyciela. Optymalnie powinny być one realizowane przez nauczycieli tego samego przedmiotu, ale w praktyce często zastępstwo obejmuje inne zajęcia wychowawcze, opiekuńcze czy specjalistyczne.

Uwaga! Zgodnie z przepisami, godziny doraźnych zastępstw to zajęcia wykraczające ponad obowiązkowy tygodniowy wymiar nauczyciela. Przysługuje za nie jest dodatkowe wynagrodzenie.

W praktyce występują jednak przypadki, w których dyrektorzy szkół niewłaściwie organizują zastępstwa – zlecając je w czasie, gdy nauczyciele powinni realizować własne zajęcia (np. pedagodzy czy psycholodzy), co dezorganizowało ich pracę i skutkowało brakiem dodatkowego wynagrodzenia.

Aby przeciwdziałać tym praktykom, nowelizacja doprecyzowała przepisy KN w ten sposób, że godziny doraźnych zastępstw nie będą mogły być realizowane kosztem zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami, chyba że z przyczyn organizacyjnych nauczyciel nie będzie mógł prowadzić własnych zajęć w danym dniu (np. z powodu wycieczki klasy).

Ważne W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela, możliwe będzie przesunięcie jego zajęć na inny termin w tym samym miesiącu, by umożliwić realizację zastępstwa z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Zmiana ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Doradca zawodowy wśród nauczycieli specjalistów

Zgodnie z nowymi przepisami, decyzję o zatrudnieniu doradcy zawodowego podejmować będzie dyrektor przedszkola lub szkoły. Kierując się analizą potrzeb dzieci, uczniów i ich rodziców, dyrektor będzie mógł elastycznie dostosować zakres wsparcia związanego z doradztwem zawodowym do specyfiki placówki i środowiska. Celem zmiany jest umożliwienie skuteczniejszego wspierania uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, uwzględniającej zarówno ich predyspozycje, jak i zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Aby usprawnić organizację pracy doradców zawodowych, zajęcia przez nich prowadzone – zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe – nie będą wliczane do łącznego limitu etatów nauczycieli specjalistów, określonego w art. 42d ust. 3 KN. Jednocześnie określono sposób obliczania wymiaru etatu doradcy zawodowego – z wyłączeniem wspomnianych godzin zajęć doradczych – co zapewni większą przejrzystość w rozliczeniach.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2025 r.

Szerszy krąg uprawnionych do urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po nieprzerwanym przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku:

– w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

– na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Na podstawie art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Z przepisów tych wynika, że ograniczenie w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nie jest powiązane z rodzajem emerytury, jaką może uzyskać nauczyciel. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, o której mowa w art. 88 ust. 1 KN, emerytury na zasadach ogólnych po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czy też do emerytury stażowej. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2007 r. (sygn. akt I PK 262/06).

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, a także sami nauczyciele, wskazywali jednak, że wprowadzenie emerytury stażowej (w art. 88a) nowelizacją KN z 28 lipca 2023 r. uniemożliwiło wielu nauczycielom skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, mimo że nie zamierzają przechodzić na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

W związku z tym omawiana nowelizacja wprowadza zmianę, zgodnie z którą nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, będzie można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia wyłącznie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Zmiana ta ma na celu umożliwienie korzystania z leczenia sanatoryjnego nauczycielom znajdującym się w końcowym okresie zatrudnienia, którzy jednak nie planują natychmiastowego przejścia na emeryturę.

Nabycie uprawnień

Zgodnie z art. 73 ust. 1 KN, nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć może uzyskać urlop dla poratowania zdrowia po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Warunek ten dotyczy pierwszego takiego urlopu. Przepisy art. 73 ust. 1a i 3 KN precyzują, jak ustala się siedmioletni okres zatrudnienia – m.in. za nieprzerwaną pracę uznaje się zatrudnienie podjęte w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy, a do okresu pracy wlicza się też nieobecności z powodu choroby lub urlopów innych niż wypoczynkowy, jeśli nie przekraczają łącznie 6 miesięcy. W razie ich przekroczenia, wymagany okres pracy ulega wydłużeniu. W praktyce wątpliwości budziło sformułowanie z art. 73 ust. 4 KN, że siedmioletni okres powinien przypadać „bezpośrednio przed” urlopem. Prowadziło to do błędnych interpretacji i zawyżania wymaganego stażu pracy. Ponieważ sposób ustalania okresu pracy został już jasno określony w art. 73 ust. 1a i 3 KN nowelizacja uchyla zbędne i mylące sformułowanie z ust. 4.

Przykład Błędna interpretacja Nauczyciel był zatrudniony w szkole przez 6 lat i 10 miesięcy, po czym odszedł z pracy. Po 2 miesiącach przerwy (czyli wciąż w dopuszczalnym 3-miesięcznym okresie przerwy zgodnie z art. 73 ust. 1a KN) podjął pracę w innej szkole i pracował tam przez kolejne 2 miesiące. Następnie złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Zgodnie z art. 73 ust. 1a i 3 KN ponieważ nieprzerwana praca w szkole (z dopuszczalną przerwą) trwała ponad 7 lat, nauczyciel spełnił warunki do uzyskania urlopu. Niektórzy dyrektorzy lub organy prowadzące powoływali się na art. 73 ust. 4 i uznawali, że okres 7 lat musi być „ciągły i bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia urlopu” – czyli wymagali 7 lat pracy bez żadnej przerwy. W efekcie odmawiali bezzasadnie urlopu mimo spełnienia ustawowych warunków.

Zmiany dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia mają wejść w życie 1 września 2025 r.

Odciążenie kuratorów oświaty od zadań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komisje dyscyplinarne dla nauczycieli działają przy wojewodach i orzekają w I instancji we wszystkich szkołach na terenie województwa.

Odwołania rozpatrują komisje przy ministrach właściwych ds. oświaty i kultury. Na podstawie art. 20 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wojewoda może powierzyć kuratorowi oświaty prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Jednakże łączenie przez kuratora oświaty funkcji nadzorczych nad szkołami z zadaniami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej budzi wątpliwości co do obiektywizmu i może utrudniać realizację innych ustawowych obowiązków kuratora. W związku z tym nowelizacja wprowadza do KN nowy przepis, tj. art. 77a, który wykluczy stosowanie art. 20 ustawy o wojewodzie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli.

W praktyce oznacza to, że od 1 września 2025 r. kompetencje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli mają pozostać wyłącznie po stronie wojewody i nie będą mogły być delegowane kuratorowi oświaty.

Jednocześnie w noweli przewidziany jest okres przejściowy, w którym dotychczasowe porozumienia między wojewodami a kuratorami pozostaną ważne do 31 sierpnia 2026 r., co pozwoli na płynne dostosowanie się do nowych regulacji.

Takie rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość i bezstronność w prowadzeniu spraw dyscyplinarnych, a także odciążyć kuratorów oświaty, pozwalając im skupić się m.in. na zadaniach nadzoru pedagogicznego. ©℗