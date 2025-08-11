15 sierpnia 2025 r. odbędą się w Polsce aż dwie parady wojskowe. W tym samym czasie, gdy w Warszawie pokazywać swój sprzęt widzom będą wojska lądowe, powietrzne i specjalne, nad Morzem Bałtyckim na Helu przepłynie marynarka wojenna. W tym roku obchodzimy 105. rocznicę "Cudu na Wisłą", czyli genialnemu manewrowi taktycznemu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który pozwolił na punkt zwrotny w wojnie polsko-bolszewickiej i odepchnięcie Bolszewików od Warszawy, w dalej na zwycięstwo i pozyskanie znacznych obszarów na wschód od Warszawy i rozszerzenie II Rzeczpospolitej.

Przygotowania do święta wojska w Warszawie i nad Morzem Bałtyckim

W niedzielę, 10 sierpnia, w Warszawie odbyła się próba generalna defilady „Dziękujemy za Waszą służbę” z okazji Święta Wojska Polskiego. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że żołnierze od wielu dni przygotowują się do największej defilady ostatnich lat, a hasło przewodnie wydarzenia będzie towarzyszyć obchodom aż do 15 sierpnia.

– Zobaczymy cztery tysiące żołnierzy, około 300 pojazdów, 50 statków powietrznych i 20 okrętów – mówił Kosiniak-Kamysz, zapraszając na główne uroczystości na warszawskiej Wisłostradzie oraz na pierwszą w historii paradę morską na Bałtyku wzdłuż Półwyspu Helskiego.

W defiladzie uczestniczyć będzie 88 pocztów sztandarowych oraz żołnierze sojuszniczy z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Szef Sztabu Generalnego WP zaznaczył, że wydarzenie symbolizuje transformację Sił Zbrojnych, a równocześnie blisko 7 tys. wojskowych będzie pełnić służbę na granicach i na Bałtyku.

Widzowie zobaczą m.in. wozy Borsuk, pojazdy Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a w powietrzu samoloty F-16 i śmigłowce. Parada morska zaprezentuje korwety, fregaty, niszczyciele min oraz najnowsze jednostki hydrograficzne i ratownicze. Oba wydarzenia rozpoczną się 15 sierpnia o godz. 12:00 i będą transmitowane na żywo.

Program obchodów Święta Wojska Polskiego 2025

14 sierpnia

19:00 – Apel Pamięci oraz zapalenie zniczy przy Pomniku Poległych w 1920 roku na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

21:00 – Apel Pamięci przy krzyżu w Ossowie, upamiętniającym ks. mjr. Ignacego Skorupkę.

15 sierpnia

od 10:00 – Przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: prezentacja współczesnego sprzętu polskiej armii i wojsk sojuszniczych, spotkania z żołnierzami, symulatory strzeleckie i saperskie, koncerty oraz wojskowa grochówka.

12:00 – Defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie : udział ponad tysiąca żołnierzy, nowoczesny sprzęt (m.in. Borsuk, Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, samoloty F-16, śmigłowce).

: udział ponad tysiąca żołnierzy, nowoczesny sprzęt (m.in. Borsuk, Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, samoloty F-16, śmigłowce). 12:00 – Parada morska na Bałtyku : ponad 20 okrętów Marynarki Wojennej RP w jednym szyku, w tym korwety, fregaty, niszczyciele min i jednostki ratownicze. Najlepszy punkt obserwacyjny – Bulwar Nadmorski w Helu. Defilada i parada transmitowane na żywo w telewizji, internecie i na telebimach w miejscach uroczystości.

: ponad 20 okrętów Marynarki Wojennej RP w jednym szyku, w tym korwety, fregaty, niszczyciele min i jednostki ratownicze. Najlepszy punkt obserwacyjny – Bulwar Nadmorski w Helu. Defilada i parada transmitowane na żywo w telewizji, internecie i na telebimach w miejscach uroczystości. 17:00–19:30 – Uroczysta Msza Święta na Cmentarzu Żołnierzy Poległych w 1920 roku w Radzyminie, Apel Pamięci i złożenie wieńców.

16 sierpnia

12:00 – Festyn historyczno-edukacyjny przed Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, połączony z oficjalnym otwarciem placówki. W programie: pokaz sprzętu wojskowego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

13:00 – Uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.

16:00 – Otwarcie Muzeum dla zwiedzających.

16:00 – Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej organizowana przez Fundację GROM. SIŁA i HONOR na terenie przy Muzeum.

Plan obchodów Święta Wojska Polskiego w 2025 r. opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Święta Wojska Polskiego 2025, utrudnienia dla mieszkańców w Warszawie

W Warszawie wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu w związku z próbą generalną oraz defiladą 15 sierpnia. Utrudnienia pojawią się w dwóch terminach: 12 sierpnia od godz. 18:00 do 13 sierpnia do godz. 11:00 oraz 14 sierpnia od godz. 20:00 do 15 sierpnia do godz. 18:00. W tych godzinach zamknięte dla ruchu będą m.in. całe odcinki Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, a także liczne ulice dojazdowe. Objazdy wyznaczono ulicami Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim, a od strony Łomianek – przez Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Ulice zamknięte dla ruchu w Warszawie:

Wisłostrada (obie jezdnie: Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec) – od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, z zakazem zatrzymywania się.

Jezdnia w kierunku Wilanowa: od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina.

Gwiaździsta (od Podleśnej do Wisłostrady), Krasińskiego (od Czarnieckiego do Wisłostrady), Krajewskiego (od Dymińskiej do Wisłostrady).

Zakroczymska, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Bednarska, Karowa, Lipowa, Dobra, Wiślana, Gęsta, Wybrzeże Kościuszkowskie, Jaracza, Zajęcza, Tamka – z zakazem parkowania.

Ludna, Wilanowska, Górnośląska, Łazienkowska, Rozbrat, Myśliwiecka, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka, Hołówki – dojazd jedynie do posesji.

Tylko 14–15 sierpnia: Mostowa, Boleść (od Freta do Wisłostrady) oraz Bugaj – z zakazem zatrzymywania się.

W czasie prób i samej defilady zamknięty będzie most Świętokrzyski. Mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski zostaną wyłączone z ruchu 12 i 15 sierpnia w godz. 14:00–15:00 (możliwe przesunięcie próby na 13 sierpnia). Dodatkowe ograniczenia dotkną pieszych i rowerzystów – m.in. brak przejazdu drogami rowerowymi wzdłuż Wisłostrady na odcinku od ul. Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, zamknięte przejścia przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej, a także dolny poziom mostu Gdańskiego (13 sierpnia 3:00–11:00, 15 sierpnia 8:00–15:00) i most Śląsko-Dąbrowski (15 sierpnia 13:00–16:00).

W dniu święta zaplanowano także inne wydarzenia wymagające zmian w ruchu: mszę o 10:00 w katedrze polowej WP, zmianę warty o 12:00 na placu Piłsudskiego, bieg „Piątka z Żołnierzem” wokół PGE Narodowego (9:00–10:00 utrudnienia na Sokolej i zjeździe z mostu Poniatowskiego) oraz zgromadzenie i przemarsz na Pradze (10:00–13:00).

Zmiany obejmą także Warszawski Transport Publiczny. W czasie zamknięcia mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego autobusy linii 100, 160, 190, 409, 500 pojadą objazdami, a tramwaje (m.in. 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T) będą kursować w pętlach po obu stronach Wisły. W godzinach zamknięcia Wisłostrady objazdami pojadą linie 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83. Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego (10:00–14:00) objazdy obowiązywać będą linie 100, 111, 116, 180, 503, 128, 175, 178, 518, 222.

O zmianach w ruchu w tygodniu poprzedzającym Święto Wojska Polskiego, jak i w samo święto poinformował warszawski Urząd Miejski.