Do tragedii doszło (17 lutego) około godziny 3:30 nad ranem na trasie prowadzącej z Rużomberka w kierunku Bańskiej Bystrzycy. Autokar dalekobieżny przewoził około 26–30 pasażerów, głównie obywateli Polski, którzy podróżowali na Węgry. W rejonie miejscowości Liptovská Osada autobus z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką transportującą drewno.

Skutki kolizji były natychmiastowe i dramatyczne. Siła uderzenia doprowadziła do błyskawicznego zapłonu pojazdu. Ogień objął przede wszystkim przednią część autobusu, gdzie znajdowała się kabina kierowcy. Jak przekazały słowackie służby, mężczyzna prowadzący autokar poniósł śmierć na miejscu. Według wstępnych ustaleń nie miał szans na opuszczenie pojazdu przed rozprzestrzenieniem się ognia.

Policja potwierdziła, że kierowca ciężarówki nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Trwa szczegółowe badanie wszystkich okoliczności wypadku, w tym analiza techniczna pojazdów oraz sekcja zwłok kierowcy autobusu.

Pożar autobusu i dramatyczna ewakuacja pasażerów

Mimo gwałtownego rozwoju pożaru większości pasażerów udało się opuścić pojazd jeszcze przed całkowitym objęciem go przez płomienie. Ratownicy podkreślają, że szybka reakcja podróżnych i służb miała kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby ofiar.

Na miejsce skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz jednostki straży pożarnej. Część pasażerów doznała lekkich obrażeń i otrzymała pomoc na miejscu zdarzenia, natomiast dwie osoby w cięższym stanie zostały przewiezione do szpitala w Rużomberku.

Zorganizowano również transport zastępczy oraz pomoc dla poszkodowanych. Ocalali pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca, gdzie zapewniono im opiekę medyczną i psychologiczną. Służby lokalne podkreślają, że taka procedura jest standardem w przypadku poważnych katastrof drogowych z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej.

Liptovská Osada i droga I/59. Niebezpieczny odcinek w górach

Do zdarzenia doszło na górskim odcinku drogi krajowej nr I/59, który prowadzi przez rejon Donoval i stanowi ważne połączenie komunikacyjne między północną a środkową Słowacją. Trasa ta przebiega przez teren górzysty, z licznymi zakrętami, ograniczoną widocznością i znacznymi różnicami wysokości.

Po wypadku odcinek drogi został całkowicie zamknięty, a ruch wstrzymano na wiele godzin. Usuwanie skutków zdarzenia wymagało nie tylko działań ratowniczych, ale także zabezpieczenia miejsca pożaru, usunięcia wraku pojazdu oraz oczyszczenia jezdni z pozostałości spalonego autobusu i rozlanego paliwa.

Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku kolizji autobusów i pojazdów ciężarowych, zwłaszcza przewożących materiały łatwopalne lub ciężkie ładunki, ryzyko pożaru jest znacznie większe niż w standardowych wypadkach drogowych. W takich sytuacjach kabina kierowcy znajduje się w najbardziej niebezpiecznej strefie uderzenia.

Śledztwo słowackiej policji i prokuratury w sprawie przyczyn wypadku

Sprawą zajmuje się policja regionu żylińskiego oraz prokuratura w Rużomberku. Na miejsce wezwano biegłego z zakresu transportu drogowego, którego zadaniem jest ustalenie przebiegu zdarzenia oraz określenie przyczyn zjechania autobusu na przeciwny pas ruchu.

Śledczy analizują między innymi:

stan techniczny autobusu i ciężarówki,

prędkość obu pojazdów w chwili zderzenia,

warunki drogowe i pogodowe,

czas pracy kierowcy i jego stan zdrowia,

ewentualne ślady hamowania lub próby uniknięcia kolizji.

W podobnych przypadkach, jak podkreślają specjaliści od bezpieczeństwa transportu, kluczowe znaczenie mają również czynniki takie jak zmęczenie kierowcy, chwilowa utrata koncentracji lub nagłe zdarzenia na drodze.

Transport międzynarodowy i ryzyko nocnych przejazdów autobusowych

Autokary kursujące na trasach międzynarodowych często pokonują setki kilometrów nocą. Taki harmonogram pozwala pasażerom dotrzeć do celu rano, ale jednocześnie zwiększa obciążenie kierowców i ryzyko zdarzeń drogowych. Najbardziej niebezpieczne są godziny między 2:00 a 5:00 nad ranem, gdy naturalnie spada poziom koncentracji i wzrasta zmęczenie organizmu.

