Wyścig z czasem w Krakowie: budowa schronu ruszy już w 2027 roku

W Polsce powstaje jeden z pierwszych tak zaawansowanych obiektów medycznych przygotowanych na sytuacje kryzysowe. W Krakowie planowana jest budowa podziemnego schronu szpitalnego, który w razie wojny lub poważnego zagrożenia ma chronić pacjentów oraz personel medyczny. Inwestycję zapowiada Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, a rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano już na 2027 rok.

Jak przekazuje prezes placówki Artur Asztabski, szpital jest już na etapie prac koncepcyjnych i projektowych. Nowy obiekt ma pełnić funkcję bezpiecznego zaplecza medycznego na wypadek konfliktu zbrojnego, katastrof naturalnych lub innych nadzwyczajnych sytuacji.

Bunkier pod parkingiem: sale operacyjne ukryte głęboko pod ziemią

Co wiadomo o schronie? Podziemna infrastruktura zostanie zlokalizowana pod planowanym wielopoziomowym parkingiem, który pomieści od około 550 do 600 samochodów. Równolegle rozważana jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na dachu obiektu. Zgodnie z obecnymi założeniami, realizacja parkingu ma potrwać około sześciu miesięcy. Natomiast budowa samego schronu może zająć nawet półtora roku.

Prezes szpitala zaznacza, że inwestycja musi zostać przeprowadzona sprawnie, ponieważ w trakcie robót teren wokół placówki stanie się rozległym placem budowy, co oznacza czasowy brak miejsc parkingowych dla pacjentów i odwiedzających.

Podziemne tunele i windy: jak będzie działał szpital na wypadek wojny?

Projekt schronu nie ogranicza się wyłącznie do stworzenia przestrzeni ochronnej dla pacjentów i pracowników szpitala. W podziemnej części schronu zaplanowano również w pełni wyposażone sale operacyjne. Na co dzień nie będą one jednak wykorzystywane, natomiast w sytuacji zagrożenia będzie możliwe ich szybkie uruchomienie.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest także bezpośrednie, podziemne połączenie schronu z głównym budynkiem szpitala. Transport pacjentów ma odbywać się za pomocą wind, które połączą część podziemną z planowanym lądowiskiem na dachu.

Prawie 120 milionów złotych na bezpieczeństwo. Rząd deklaruje wsparcie

Szacunkowy koszt realizacji całej inwestycji – obejmującej schron, parking oraz lądowisko – wynosi od 100 do 120 milionów złotych. Parking ma zostać sfinansowany głównie ze środków własnych placówki, natomiast w przypadku lądowiska szpital liczy na pozyskanie funduszy unijnych lub dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował już wsparcie finansowe dla budowy samego schronu po rozmowach z kierownictwem szpitala pod koniec ubiegłego roku.