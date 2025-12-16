Szef polskiego rządu dotarł do Helsinek z Berlina, gdzie uczestniczył w spotkaniu przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Włoch z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poświęconym warunkom zawieszenia broni na Ukrainie. Wcześniej w Berlinie ukraiński przywódca spotkał się z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

W ramach szczytu w Helsinkach zaplanowano m.in. sesje robocze poświęcone wsparciu UE dla państw wschodniej flanki Unii oraz przyszłości bezpieczeństwa w regionie; w planach jest także popołudniowa wspólna konferencja obecnych na szczycie przywódców.

Tematem rozmów będzie też wzrost zagrożenia ze strony Rosji, a także potrzeba reagowania na nie poprzez większe zaangażowanie wspólnoty europejskiej i instytucji unijnych w inwestycje obronne w państwach wschodniej flanki.