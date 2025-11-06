Kolizja na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu. Policja bada okoliczności

Do zdarzenia doszło 5 listopada 2025 r. koło godz. 10:30 na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca samochodem marki Suzuki, 59-letnia mieszkanka tego miasta, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w tył Hondy prowadzonej przez 66-letniego mężczyznę.

Badanie alkomatem: ponad 1,5 promila alkoholu

W wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń, ale oboje uczestników – zgodnie z procedurami - zostało przebadanych alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy, ale kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję i przewieziona do aresztu.

Kim była kierująca suzuki? Doniesienia o sędzi z Zamościa

Jak donoszą media, kierującą autem na podwójnym gazie była sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu. Policja nie potwierdza jednak oficjalnie tych informacji.

Nie pierwszy taki przypadek. Sędziowie pod lupą opinii publicznej

To już kolejne tego typu zdarzenie z udziałem przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości w regionie. W październiku media w całym kraju informowały o kolizji w Rejowcu Fabrycznym, w której miał uczestniczyć Jakub Iwaniec, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. W tamtej sprawie również pojawiły się zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.