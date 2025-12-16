Celem nowelizacji jest zapewnienie finansowanie Azylu na lata 2026–2031 oraz doprecyzowanie przepisów umożliwiających m.in. przekazywanie zwierząt do innych ośrodków do czasu dostosowania siedziby Centralnego Azylu w gminie Lesznowola.

Nowelizacja ma wyeliminować problemy zidentyfikowane podczas organizacji Azylu, a także usprawnienie podejmowanych działań. Zmiany mają m.in. zwiększyć możliwość współpracy Centralnego Azylu z instytucjami naukowymi, lepiej dostosować procedury przyjmowania zwierząt do procedur obowiązujących w organach celnych i Policji, zwiększyć decyzyjność dyrekcji Azylu np. w kwestii transportu zwierząt czy uśmiercania zwierząt należących do gatunków chronionych.

Podczas prac sejmowych nad ustawą wprowadzono poprawki pozostawiające w ustawie o Centralnym Azylu dla Zwierząt zapis, zgodnie z którym w protokole przyjęcia zwierzęcia będzie musiała pojawiać się nazwa podmiotu przekazującego zwierzę.

Centralny Azyl dla Zwierząt ma służyć do czasowego przetrzymywania czterech grup gatunków zwierząt, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem chronione konwencją waszyngtońską), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunków objętych ochroną.

Azyl ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy. Jego otwarcie planowane jest na 2028 rok.

Aktualny koszt finansowania działalności Azylu określono na 61,1 mln zł; pierwotnie było to 32 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji wraz z wyposażeniem obiektów Azylu to koniec 2031 r.