Nowe przepisy umożliwiają prowadzenie badań nad nową techniką dla instalacji ubiegających się o wydanie pozwolenia zintegrowanego przez okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. Dopiero w zmianie pozwolenia organ właściwy może określić wariant funkcjonowania instalacji zawierający dopuszczalne wielkości emisji, przekraczające graniczne wielkości emisyjne.

Ustawa wydłuża okres ważności dotychczasowych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami do 31 grudnia 2026 r. Dotyczy to tych przedsiębiorców, których administracyjne postępowania dostosowawcze się nie zakończyły.

Nowela rozstrzyga też problem właściwości organów w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Nowe przepisy wskazują na marszałka województwa jako organ właściwy do wydawania takich pozwoleń.

Zgodnie z ustawą unieważnienie niektórych dokumentów dotyczących odpadów nie będzie wymagało przeprowadzenia osobnej kontroli przez marszałka województwa. Chodzi o: DPR (dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych), EDPR (dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi), DPO (dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych) i EDPO (dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku).

Procedura unieważnienia tych dokumentów będzie mogła być oparta na informacjach uzyskanych w ramach kontroli prowadzonych przez organy ścigania, Krajową Administrację Skarbową, Inspekcję Ochrony Środowiska.

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia br.