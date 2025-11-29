Prokuratura już kilka tygodni temu zapowiedziała, że zakończenie prac nie nastąpi szybko. Jak wyjaśnia prokurator rejonowy w Nisku Piotr Walkowicz, wciąż trwa gromadzenie materiału dowodowego. – Sprawa jest wysoce skomplikowana, gdyż przebieg zdarzenia był złożony – podkreśla śledczy, wskazując, że już samo ustalenie sekwencji wydarzeń z feralnego popołudnia wymaga analiz wielu niezależnych źródeł.

5 września na odcinku S19 doszło do dramatycznej sytuacji, która zakończyła się śmiercią wieloletniej dziennikarki. Ze względu na charakter zdarzenia i znaczną dynamikę wypadku, kluczowe stało się odtworzenie pełnego ciągu przyczynowo-skutkowego – zarówno na podstawie dokumentacji, jak i opinii technicznych.

Kompleksowa opinia biegłych kluczowa dla ustaleń

Śledczy przygotowują się obecnie do powołania zespołu ekspertów, który ma opracować szczegółową opinię dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Do końca roku prokuratura chce przekazać biegłym pełen zgromadzony materiał. Mają to być specjaliści od rekonstrukcji wypadków drogowych oraz eksperci z zakresu medycyny sądowej.

Prokurator Walkowicz wyjaśnia kierunek działań: – Zbieramy dowody, mamy coraz więcej materiału, który daje ogląd tej sprawy. Będziemy potrzebowali jeszcze kompleksowej opinii specjalistycznej dotyczącej rekonstrukcji wypadku drogowego. Taka opinia zostanie wywołana przez prokuratora po zebraniu pełnego materiału.

Ustalona procedura zakłada, że biegli mają sporządzić ekspertyzę o możliwie najszerszym zakresie, tak aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zarówno mechanizmu samego wypadku, jak i sposobu działania jego uczestników.

Co dalej? Termin wyników dopiero w 2026 roku

Choć rodzina, współpracownicy i odbiorcy audycji Katarzyny Stoparczyk od miesięcy czekają na wyjaśnienia, śledczy podkreślają, że szybkie zakończenie sprawy mogłoby zagrozić rzetelności ustaleń. Materiał dowodowy jest rozbudowany, a rekonstrukcja przebiegu zdarzenia — złożona. To dlatego pierwsze oficjalne informacje podsumowujące postępowanie mają zostać podane dopiero w przyszłym roku.