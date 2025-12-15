Coraz więcej osób korzysta z rezerwacji wizyt w ZUS

Rezerwacja wizyt w ZUS możliwa jest od ponad 10 lat, a liczba osób umawiających z wyprzedzeniem wizyty rośnie. W ten sposób można skorzystać z porady specjalistów bez czekania do stanowiska obsługi.

„Chcemy, by klienci korzystali z systemu rezerwacji wizyt w placówkach i by taki sposób obsługi stał się regułą. Klient samodzielnie wybiera placówkę i dogodny termin spotkania, co pozwala mu lepiej zaplanować dzień. Dlatego zdecydowaliśmy się promować tę usługę we wszystkich naszych placówkach i od stycznia 2026 r. będziemy systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych” – powiedziała cytowana w informacji dyrektor Departamentu Relacji z Klientami ZUS Magdalena Mazur-Wolak.

Według Zakładu działania promujące usługę rezerwacji były dotychczas prowadzone pilotażowo w kilku jednostkach. W Poznaniu i Wałbrzychu – jak przekazał – ponad 90 proc. klientów przychodzi obecnie do ZUS wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty.

Zdaniem ZUS korzyści z rezerwacji wizyt to m.in.: spersonalizowana obsługa, możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty, przewidywalny czas oczekiwania na obsługę oraz jasne informacje o terminie i miejscu wizyty.

Jak umówić wizytę w placówce ZUS?

Umówić wizytę stacjonarną w placówce można poprzez profil na PUE/eZUS, telefonicznie w najbliższym oddziale ZUS (numery podane są na stronie www.zus.pl) lub podczas wizyty w placówce.

ZUS przypomniał również, że jego klienci mogą skorzystać z e-wizyty, czyli konsultacji on-line ze specjalistą, którą można umówić na stronie www.zus.pl w zakładce „Zarezerwuj wizytę”, klikając następnie w zakładkę „E-wizyta”, w aplikacji mZUS lub mObywatel.

Zakład zaznaczył, że rezerwowanie wizyt w placówkach nie ogranicza dostępu klientów do usług, a osoba, która nie umówi się wcześniej na wizytę, uzyska pomoc. W tym przypadku może jednak czekać na obsługę.

„Większość spraw można załatwić w ZUS przez portal eZUS lub aplikację mZUS, podczas e-wizyty, a także telefonicznie przez infolinię ZUS. Katalog usług dostępnych w kanałach zdalnych jest stale rozwijany, niemniej jednak nie zapominamy o klientach, którzy wybierają osobisty kontakt z pracownikiem ZUS. Wtedy zachęcamy do umówienia wizyty w wybranej placówce” – przekazała Mazur-Wolak. (PAP)