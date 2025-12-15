Spośród dziesięciu punktów pierwszy dotyczy regularnych konsultacji między ministerstwami obrony w sprawach polityki zbrojeniowej. Kolejne obejmują m.in. utworzenie w Berlinie biura łącznikowego ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego pod nazwą „Ukraine Freedom House” czy wzmocnienie personelu wojskowego przy ambasadzie Niemiec w Kijowie.

Produkcja ukraińskich dronów bojowych w Niemczech

Zgodnie z dokumentem Ukraina ma produkować opracowane przez siebie drony bojowe w Niemczech. W tym celu zawarto już porozumienie między ukraińskim producentem dronów Frontline Robotics a niemiecką firmą zbrojeniową Quantum Systems.

Rząd w Berlinie rozważa także wykorzystanie federalnych gwarancji inwestycyjnych w celu wspierania zaangażowania niemieckich firm zbrojeniowych w Ukrainie. Obie strony mają wprowadzić środki zapobiegające korupcji przy zakupach zbrojeniowych.

Plan przewiduje również analizę możliwości wspólnych zakupów uzbrojenia przeznaczonego do ochrony przestrzeni powietrznej NATO, w szczególności dronów przechwytujących. Broń ta byłaby produkowana w Ukrainie.

Sygnał Berlina i Kijowa dla USA

Agencja Reutera ocenia, że Berlin i Kijów, ogłaszając plan, starają się wysłać prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy.

„Silny ukraiński przemysł obronny ma kluczowe znaczenie dla obrony przed rosyjską inwazją i jest istotnym elementem gwarancji bezpieczeństwa, mających odstraszyć przyszłą agresję Rosji” – głosi dokument, udostępniony podczas pobytu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie.

W poniedziałek w Berlinie zakończyła się druga runda rozmów Zełenskiego i ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wieczorem do Zełenskiego i kanclerza Niemiec Friedricha Merza mają dołączyć w urzędzie kanclerskim politycy europejscy najwyższego szczebla. Na tę sesję negocjacji, prawdopodobnie ostatnią w Berlinie, zaproszenie otrzymała także delegacja amerykańska. (PAP)