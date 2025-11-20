- Jest zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie środków unijnych na inwestycje portowe i okołoportowe w Elblągu z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Decyzja zapadła wczoraj - powiedział PAP w czwartek marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Dodał, że negocjacje trwały długo. - Raz bywało lepiej, raz gorzej, ale mamy 39 mln euro na inwestycje w elbląskim porcie - wskazał.

Podkreślił, że dla regionu to jedna z ważniejszych decyzji ostatnich lat. Unijne pieniądze trzeba będzie wykorzystać do 2029 roku.

Inwestycje portowe kluczowe dla regionu

Prezydent Elbląga Michał Missan określił decyzję Komisji Europejskiej jako "rewelacyjną wiadomość". - Komisja Europejska odmroziła środki dla Elbląga. Dzięki temu na rozwój naszego portu z unijnej kasy popłynie aż 200 mln złotych - przekazał Missan.

Jacek Protas, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, a obecnie europoseł, dodał, że dzięki unijnym pieniądzom dokończona zostanie wielka inwestycja, jaką jest przekop przez Mierzeję Wiślaną.

- Oczekiwałem tej decyzji, bo wielokrotnie rozmawiałem o tym z brukselskimi urzędnikami, przekonując ich o tym. Musimy dokończyć to, co zostało rozpoczęte. Przekop samej Mierzei to nie wszystko. Muszą być spełnione warunki, by port w Elblągu stał się oknem na świat. Musi być pogłębiony tor wodny na rzece Elbląg do samego portu oraz musi być zbudowana infrastruktura w porcie, a także drogi dojazdowe - ocenił europoseł. Dodał, że do portu w Elblągu będą mogły wpływać mniejsze jednostki, które tym samym odciążą port w Gdańsku.

Konkurs na koncepcję rozwoju terminali portowych

Elbląski samorząd w czerwcu, czyli jeszcze przed decyzją KE, rozpoczął prace związane z rozwojem portu morskiego. Prezydent miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budowy i przebudowy terminali portowych nad rzeką Elbląg wraz z określeniem kosztów prac.

- Pierwszym etapem jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala portowego T2 przy ul. Żytniej oraz rozbudowy i przebudowy terminala portowego przy ul. Radomskiej. Zgłosiło się 9 projektantów. Czterech spełniło warunki i zostało dopuszczonych do dalszych prac. Do 12 stycznia 2026 r. jest termin składania prac konkursowych, które zostaną ocenione przez sąd konkursowy - poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu Joanna Urbaniak.

Dodała, że celem konkursu jest pokazanie twórczych pomysłów na rozwój portu i wstępne określenie kosztów dalszych prac projektowych oraz kosztów realizacji zadania.

Aktualna sytuacja portu i perspektywy rozwoju

Obecnie w elbląskim porcie przeładunki są na minimalnym poziomie z uwagi na sankcje unijne w handlu i brak dostępności w porcie - poinformował PAP dyrektor portu Arkadiusz Zgliński. Dodał, że port czeka na pogłębienie ostatniego fragmentu drogi wodnej na rzece Elbląg. Prace trwają. . - W ub. roku przeładunki w porcie wyniosły 12,5 tys. ton. Oceniam, że w tym roku będzie podobnie. Natomiast magazyny w porcie są wypełnione, mamy w nich nawozy fosforowe i mączkę do skarmiania zwierząt. Cały ten towar wożony jest drogami lądowymi - przekazał Zgliński.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną jako część nowej drogi wodnej został oddany do użytku 17 września 2022 r. Od tamtej pory kanał jest dostępny dla żeglugi, a korzystają z niego w większości jednostki rekreacyjne. Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma wzmocnić suwerenność Polski i uniezależnić ją od decyzji strony rosyjskiej. Inwestycja wzmocni planowo port w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym. (PAP)