Koalicja Obywatelska na prowadzeniu – PiS traci poparcie
Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska. To jedyna partia spośród tych, które przekroczyłyby próg wyborczy, a której poparcie wzrosło w ostatnim czasie. Głosowało na nią 33,55 proc. respondentów. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), na które głosowało 28,86 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu jest niespodzianka - Konfederacja Wolność i Niepodległość z 11,45 proc.
Pięć partii pewnych miejsca w Sejmie
Z badania wynika, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Poparcie prezentuje się następująco:
- Koalicja Obywatelska (KO) – 33,55 proc.,
- Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 28,86 proc.,
- Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,45 proc.,
- Nowa Lewica – 6,91 proc.,
- Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 5,92 proc.
Kto nie przekracza progu wyborczego? Sprawdź wyniki sondażu
Poniżej progu wyborczego znalazły się trzy partie. Wśród klubów cieszących się najmniejszym poparciem są:
- Partia Razem – 4,89 proc.,
- Polska 2050 – pracuje,
- PSL – 2,48 proc.
Natomiast 1,39 proc. respondentów zagłosowałoby na inną partię.
