Koalicja Obywatelska na prowadzeniu – PiS traci poparcie

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska. To jedyna partia spośród tych, które przekroczyłyby próg wyborczy, a której poparcie wzrosło w ostatnim czasie. Głosowało na nią 33,55 proc. respondentów. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), na które głosowało 28,86 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu jest niespodzianka - Konfederacja Wolność i Niepodległość z 11,45 proc.

Pięć partii pewnych miejsca w Sejmie

Z badania wynika, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Poparcie prezentuje się następująco:

Koalicja Obywatelska (KO) – 33,55 proc.,

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 28,86 proc.,

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 11,45 proc.,

Nowa Lewica – 6,91 proc.,

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 5,92 proc.

Kto nie przekracza progu wyborczego? Sprawdź wyniki sondażu

Poniżej progu wyborczego znalazły się trzy partie. Wśród klubów cieszących się najmniejszym poparciem są:

Partia Razem – 4,89 proc.,

Polska 2050 – pracuje,

PSL – 2,48 proc.

Natomiast 1,39 proc. respondentów zagłosowałoby na inną partię.