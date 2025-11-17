Ziobro traci immunitet. Prokuratura chce aresztu i stawia 26 zarzutów

7 listopada Sejm przychylił się do wniosków Prokuratury Krajowej, dając zgodę na uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry oraz na jego zatrzymanie. Śledczy postawili mu 26 zarzutów związanych z gospodarowaniem pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy z nich dotyczy założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem miało być przejmowanie funduszy publicznych. Grozi mu za to kara do 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Jeżeli sąd wyrazi przychyli się do wniosku, kolejnym krokiem może być wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Były minister na Węgrzech. Utrzymuje, że śledztwo jest polityczne

Były minister od kilkunastu dni przebywa na Węgrzech. Twierdzi, że działania prokuratury mają charakter polityczny. Czy może liczyć na sprawiedliwy i uczciwy proces? SW Research zapytało o to Polaków.

Sondaż: niemal połowa Polaków wierzy w uczciwy proces dla Ziobry

Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że niemal połowa respondentów widzi taką możliwość (48,8 proc.). Przeciwnego zdania jest 30,6 proc. ankietowanych. Z kolei aż 20,6 proc. badanych nie potrafiło udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

Z analizy szczegółowej wynika, że w uczciwy proces częściej wierzą mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (47 proc.). Przekonanie to rośnie wraz z wiekiem — 58 proc. osób 50+ deklaruje, że proces mógłby być rzetelny. W grupie 35-49 uważa tak 43,6 proc. respondentów, natomiast wśród osób między 24 i 34 rokiem życia, takiego zdania jest jedynie 34,3 proc. badanych. Ponad połowa ankietowanych z wykształceniem zawodowym (53 proc.) podziela to przekonanie. Wśród osób z wyższym wykształceniem podobnego zdania jest 50,4 proc. badanych, średnim 46,4 proc., a podstawowym – 45,5 proc. Podobne zdanie ma 54 proc. mieszkańców najmniejszych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców).