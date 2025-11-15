Najnowszy sondaż poparcia: Koalicja Obywatelska liderem sondażu – PiS tuż za nią

Według najnowszego sondażu, pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Koalicja Obywatelska (KO) z wynikiem 34 proc., co oznacza wzrost nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Tuż za nią znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z 33-procentowym poparciem, które pozostaje na poziomie poprzedniego pomiaru.

Lewica wchodzi na podium – największa niespodzianka sondażu partyjnego

Największą niespodzianką jest trzecie miejsce Lewicy, która zdobyła 8 proc. głosów, notując tym samym minimalny wzrost poparcia Polaków. Wynik ten pokazuje, że Lewica zyskuje na znaczeniu, choć wciąż pozostaje daleko za dwoma największymi partiami.

Sondaż poparcia: Konfederacja i partie rządzące tracą poparcie

Poza podium znalazła się Konfederacja z poparciem 7 proc., której poparcie wśród Polaków spadło w porównaniu z poprzednim badaniem. Bezpośrednio za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 6 proc., co oznacza lekki wzrost poparcia.

Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie według najnowszego sondażu partyjnego?

Do Sejmu weszłaby także Partia Razem, na którą chce głosować 5 proc. badanych. Z kolei partie współtworzące obecną koalicję rządową nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL uzyskało 4 proc. poparcia, natomiast Polska 2050 może liczyć na jedynie 3 proc. poparcie.