Sędzia-komisarz wyznacza nowe standardy w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku - koniec ze sztucznym przedłużaniem postępowań

W piątek, 14 listopada 2025 r., sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, sędzia Jarosław Zarębski, wydał zarządzenie, które wprowadza szereg wytycznych dotyczących postępowania upadłościowego Getin Noble Banku. Wśród nich znajduje się zobowiązanie syndyka masy upadłości do optymalizacji kosztów postępowania i zwiększenia jego efektywności.

- Decyzja sędziego-komisarza to pierwszy od dawna tak wyraźny sygnał, że postępowanie upadłościowe Getin Noble Banku zaczyna zmierzać w stronę realnej efektywności. Wielu kredytobiorców – nie tylko frankowych – czekało na to od miesięcy, a niektórzy wręcz od momentu ogłoszenia upadłości. Nic dziwnego, bo dotychczasowe tempo i koszty całej procedury budziły ogromne emocje. Sędzia-komisarz wreszcie mówi wprost, że ugody mają objąć także grupy wcześniej pomijane, w tym przedsiębiorców i osoby z kredytami w innych walutach – mówi Hanna Górska, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Sąd w Warszawie: koniec sztucznego wydłużania spraw frankowiczów – priorytetem szybkie zakończenie procesów

Jak dodaje radczyni prawna, równie jasny jest komunikat, że syndyk ma przestać generować koszty poprzez niekończące się środki odwoławcze i działania procesowe, które nie wnosiły nic poza kolejnymi miesiącami oczekiwania. Sędzia-komisarz podkreślił, że priorytetem jest szybkie i tanie zakończenie spraw upadłego – nie ma miejsca na sztuczne wydłużanie procesów z frankowiczami.

Reakcja frankowiczów na zarządzenie sądu w Warszawie: ulga i nadzieja na przyspieszenie postępowań

Jak zaznacza Hanna Górska, zarządzenie spotkało się dziś z pozytywnym odbiorem kredytobiorców, którzy od dawna wskazywali, że apelacje i wnioski o zawieszenie postępowań często wydłużały procesy, zamiast przyspieszać rozwiązywanie problemów. Wprowadzone zmiany mogą znacząco usprawnić działanie systemu i skrócić czas rozpatrywania spraw.

Koszty upadłości Getin Noble Banku – czy decyzja sądu przyszła za późno?

- Pozostaje jednak pytanie, które pojawia się w niemal każdej rozmowie z wierzycielami czy te decyzje nie przychodzą zbyt późno? Koszty obsługi prawnej upadłego zdążyły już pochłonąć miliony złotych, a tymczasem dopiero teraz sędzia-komisarz wyraźnie odcina syndyka od działań procesowych, które te koszty napędzały. Z punktu widzenia interesu wierzycieli, zwłaszcza przy świadomości, że pełnego zaspokojenia i tak nie będzie, takie rozstrzygnięcia powinny było zapaść dużo wcześniej – uważa Hanna Górska.

Jak dodaje, choć reakcja sędziego-komisarza pojawiła się stosunkowo późno, kredytobiorcy przyjmują ją z ulgą. To pierwszy moment, w którym pojawia się realna nadzieja na przyspieszenie postępowań i uniknięcie sytuacji, w której sprawy przeciągałyby się przez lata, nadmiernie obciążając masę upadłości.